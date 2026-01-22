Зеленський: Мадуро судять в Нью-Йорку, а Путіна - ні

Глава держави вказав на факт, що російський диктатор досі на свободі і жодного судового процесу щодо нього не відбувається.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ініціатора війни Володимира Путіна досі не заарештували за скоєні злочини проти українського народу і України. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.

Глава держави вочевидь провів паралелі між долею венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро і долею російського диктатора Путіна.

"Президент Трамп очолив операцію у Венесуелі і Мадуро був арештований. І з цього приводу були різні думки. Але факт залишається таким: Мадуро судять в Нью-Йорку. Вибачте, але Путін не на суді", - наголосив Зеленський.

Відео дня

За його словами, трибунал, який повинен займатися російськими військовими злочинами, досі не має навіть свою будівлю.

Захоплення Мадуро

Як повідомляв УНІАН, американські військові провели успішну операцію із захоплення Мадуро та його дружини Сілії Флорес в Каракасі. Захопленого армією США венесуельського диктатора та його дружину привели до суду у Нью-Йорку.

ЗМІ повідомляли, що грудні Ватикан намагався домовитися із США, аби ті дали Мадуро можливість втекти в Росію. У Ватикані начебто вважали, що Кремль готовий обміняти Венесуелу на поступки Білого дому щодо України.

Вас також можуть зацікавити новини: