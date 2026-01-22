Зеленський різко розкритикував Європу і похвалив Трампа у Давосі

Для гарантій безпеки Україні від Європи треба підтримка США.

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу в Давосі зробив низку критичних заяв на адресу європейських країн.

Зокрема критика прозвучала стосовно ситуації із протестами в Ірані.

"Було так багато розмов про протести в Ірані. Але вони були втоплені в крові. Світ не допоміг достатньо народу Ірану, і це правда. Він стояв осторонь. У Європі було Різдво і святкування Нового року. Сезонна відпустка. Поки політики повернулися назад на роботу і почали формувати позицію, аятола вже вбив тисячі людей. Якщо режим виживе, це надішле чіткий сигнал – вбий достатньо людей і ти залишишся при владі", – сказав Зеленський.

Він також поставив Європі за приклад президента США Дональда Трампа та його операцію у Венесуелі:

"Давайте подивимося на Західну півкулю. Президент Трамп провів операцію у Венесуелі. І Мадуро було заарештовано. Були різні думки, але факт – Мадуро в суді в Нью Йорку. Вибачте, але Путін не у суді. І це четвертий рік найбільшої війни в Європі. І той, хто її почав, досі бореться за свої заморожені кошти в Європі і в нього є певні успіхи", – заявив президент.

Також президент згадав про тему безпекових гарантій для України. Він подякував європейським партнерам, але зауважив, що ці гарантії діятимуть лише після закінчення війни.

"Коли почнеться припинення вогню, будуть контингенти, спільні патрулювання, прапори партнерів на українській землі. І це правильний сигнал… Але завжди є "але". Треба підтримка президента Трампа. Жоднії гарантії безпеки не працюють без Сполучених штатів. А як щодо самого припинення вогню? Хто може допомогти, щоб це сталося? Європа любить обговорювати майбутнє, але уникає дій сьогодні. Дій, які визначають, яке майбутнє в нас буде. Чому Трамп може зупиняти танкери тіньового флоту і забирати нафту, а Європа ні? Ця нафта фінансує війну проти України. Тому російську нафту треба зупинити, конфіскувати. Якщо Путін без грошей – Європа без війни", – сказав Зеленський.

Також президент вчергове наголосив на необхідності створення обʼєднаних збройних сил у Європі.

"Європа покладається лише на віру, що якщо буде загроза – НАТО спрацює. Але ніхто насправді не бачив Альянс у дії. Якщо Путін вирішить забрати Литву, або вдарити по Польщі, хто відповість? Прямо зараз НАТО існує завдяки вірі, що США будуть діяти. Що вони не стоятимуть осторонь. Але що, якщо ні?" – заявив Зеленський.

Крім того, президент України розкритикував дії Європи під час кризи навколо Гренландії.

"Якщо ви посилаєте 30 чи 40 солдатів до Гренландії, для чого це? Який меседж це надсидає? Який це меседж Путіну, Китаю? І найголовніше, який це меседж Данії, вашому союзнику? Ви або говорите, що європейські бази захистять регіон від Росії та Китаю, або ви ризикуєте, що вас не сприйматимуть серйозно. Тому що 30 чи 40 солдат нічого не захистять", – сказав Зеленський.

Підсумовуючи, президент заявив, що Європа повинна стати сильною. І, за словами Зеленського, Україна готова допомогти з цим, щоб гарантувати мир і запобігти руйнуванням.

"Ми готові допомогти іншим стати сильнішими, ніж вони є зараз. Ми готові бути частиною Європи, яка дійсно важлива. Сьогодні нам треба ця сила, щоб захистити нашу власну Незалежність. Але вам потрібна українська Незалежність також. Тому що завтра можливо вам доведеться захищати ваш спосіб життя. І коли Україна з вами – ніхто не витиратиме об вас ноги", – заявив Зеленський.

Критика європейської політики

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп зробив низку критичних заяв у бік європейських лідерів на тлі скандалу з Гренландією. Зокрема Трамп "злив" особисту переписку з президентом Франції Емануелем Макроном, що в дипломатії вважається неприпустимим.

Крім того, Трамп розкритикував Велику Британію за її готовність передати державі Маврикій стратегічний острів Дієго-Гарсія в Індійському океані. Він заявив, що РФ і Китай побачили "цей акт повної слабкості" і додав, що це є ще одним аргументом, чому Гренландія має приєднатися до США.

