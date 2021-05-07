Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання китайської вакцини проти Covid-19 Sinopharm.
Як повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, організація рекомендувала цю вакцину для екстреного застосування людям віком від 18 років.
"Сьогодні вдень ВООЗ схвалила використання вакцини Sinopharm Beijing проти COVID19 у надзвичайних ситуаціях, що зробило її шостою вакциною, яка отримала схвалення ВООЗ на предмет безпеки, ефективності та якості", - цитують Гебреїсуса на офіційній сторінці організації у Twitter.
Читайте такожВакцинація проти COVID-19: у МОЗ розповіли, що потрібно знати людям з хронічними хворобамиТаким чином, Sinopharm стала першою китайською вакциною, що отримала схвалення ВООЗ. Загалом сьогодні до списку схвалених також входять препарати від Pfizer / BioNTech, Jannsen, Moderna і два варіанти вакцини від AstraZeneca.
Вакцинація проти COVID-19 в Україні
- В Україні кампанія з вакцинації почалася 24 лютого.
- Щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Інституті сироватки крові в Індії, вакциною CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech і вакциною Comirnaty виробництва Pfizer / BioNTech, отриманою за глобальною ініціативою COVAX.
- Крім того, в рамках COVAX 23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.
- За минулу добу коронавірус в Україні діагностували у 8 404 людей. Ще 379 пацієнтів померли, 19 453 одужали. Госпіталізували 3 080 осіб з підозрою або підтвердженим захворюванням.
За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, українські медики в кабінетах щеплень можуть робити до 10 млн щеплень проти COVID-19 на місяць.
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