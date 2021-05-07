Sinopharm стала першою китайською вакциною проти COVID-19, схваленою організацією.

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила використання китайської вакцини проти Covid-19 Sinopharm.

Як повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, організація рекомендувала цю вакцину для екстреного застосування людям віком від 18 років.

"Сьогодні вдень ВООЗ схвалила використання вакцини Sinopharm Beijing проти COVID19 у надзвичайних ситуаціях, що зробило її шостою вакциною, яка отримала схвалення ВООЗ на предмет безпеки, ефективності та якості", - цитують Гебреїсуса на офіційній сторінці організації у Twitter.

Читайте такожВакцинація проти COVID-19: у МОЗ розповіли, що потрібно знати людям з хронічними хворобамиТаким чином, Sinopharm стала першою китайською вакциною, що отримала схвалення ВООЗ. Загалом сьогодні до списку схвалених також входять препарати від Pfizer / BioNTech, Jannsen, Moderna і два варіанти вакцини від AstraZeneca.

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Переклад: Катерина Комолова