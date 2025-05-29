За словами президентки Єврокомісії, ЄС має відстоювати свою незалежність витратами на озброєння.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа має відстоювати свою незалежність, збільшуючи витрати на оборону та залучаючи Україну до ЄС, передає Politico.

"Наступна велика епоха, наш наступний великий об'єднавчий проєкт повинен виходити з незалежної Європи. Щоб побудувати незалежну Європу, ми повинні скинути наші кайдани", - наголосила політик.

Також фон дер Ляєн назвала незалежність наступним етапом у багатьох історичних європейських проєктах, серед яких забезпечення миру після Другої світової війни, формування спільного ринку й валюти, а також об'єднання Європи після розпаду СРСР у 1989 році.

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Вона розкрила чотири ключові завдання для того, аби Європа досягнула незалежності:

забезпечення миру шляхом збільшення витрат на оборону;

посилення інновацій та конкурентоспроможності для стимулювання зростання;

розширення блоку в рамках того, що вона назвала "історичним возз'єднанням";

відновлення і зміцнення демократії для захисту країн-членів від внутрішніх і зовнішніх загроз.

"Те, що ми зараз забезпечуємо фінансування до 800 мільярдів євро на оборону, було б неможливим лише кілька років тому. Ми робимо це, тому що хочемо захищати мир усіма силами... Новий міжнародний порядок виникне до кінця цього десятиліття. Якщо ми не хочемо просто прийняти наслідки цього для Європи і світу, то ми повинні формувати цей новий порядок", - закликала фон дер Ляєн.

За її словами, велика, об'єднана Європа надала б континенту більшого значення у світі та допомогла б зменшити залежність. Політик додала, що приєднання до ЄС України, Західних Балкан, Молдови та Грузії є центральним завданням.

"Я глибоко переконана, що історія кличе нас зараз. Так само, як і в 1989 році, коли вітер змін пронісся над Європою", - наголосила президентка Єврокомісії.

Вступ України до ЄС - останні новини

Раніше Урсула фон дер Ляєн розповіла, коли ЄС хоче відкрити усі кластери для євроінтеграції України. За її словами, Україна та ЄС наполегливо працюють, аби відкрити перший кластер переговорів про вступ, і відкрити усі кластери у 2025 році.

"Приєднання України до нашого Союзу - це найкраща гарантія справедливого і довготривалого миру. Бо ми знаємо з нашої історії - мир і європейська інтеграція зажди нерозривно пов'язані", - підкреслила політик.

Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що президент Володимир Зеленський має змиритися з позицією Угорщини щодо вступу України в ЄС. Він наголосив, що всі угорці мають право висловити свою думку щодо прискореного вступу України в ЄС.

"Бо факт залишається фактом: Україна хоче приєднатися до інтеграції, членом якої ми є, а не навпаки... Тож і тон голосу в Києві має бути обраний відповідний...", - сказав Сіярто.

Відомо, що Угорщина є однією з країн ЄС, які проти вступу нашої держави до блоку.

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