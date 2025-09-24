Також в Ірані заявляють про те, що в країну вже прибули російські МіГ-29, але підтверджень немає.

Член комітету з національної безпеки іранського парламенту Абольфазл Зоревенд заявив, що Тегеран скоро отримає від Росії партію винищувачів Су-35, а також вже має нові МіГ-29. Проте аналітики ставляться до цієї заяви з великим скептицизмом, пише Forbes.

Зазначається, що Зоревенд говорив про те, що російські Су-35 нібито вже перебувають на шляху до Ірану. Ця заява відповідає плану Тегерана щодо посилення своїх ВПС, але поки що немає реальних підтверджень факту передачі винищувачів.

"Я не вірю, що в заявах члена іранського парламенту є хоч частка правди", - розповів журналістам аналітик з питань оборони та безпеки і старший науковий співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики Фарзін Надімі.

За його словами, заява Зоревенда в кращому разі може бути лише бажанням або проханням, переданим росіянам стурбованими іранцями, які досі не отримали замовлені винищувачі. Він наголосив, що також малоймовірно те, що це станеться в осяжному майбутньому.

Науковий співробітник Бостонського університету й автор книжки "Тіньовий командир: Сулеймані, США і глобальні амбіції Ірану" Араш Азізі заявив журналістам, що згоден із думкою Надімі. Він додав, що Іран навряд чи отримає від Росії і ЗРК С-400, про передачу яких також говорив Зоревенд.

"Ці твердження майже напевно не відповідають дійсності. Безумовно немає жодних ознак того, що Росія змінює своє рішення з приводу С-400", - пояснив Азізі.

За даними видання, Іран замовив і оплатив 50 винищувачів Су-35 до 2021 року. Проте досі немає підтвердження того, що Тегеран отримав хоча б один літак.

"Зохреванд, який був послом Ірану в Італії та Афганістані за колишнього президента Ірану Махмуда Ахмадінежада, є сумнівною фігурою, відомою своїми екстравагантними заявами, подібними до заяв його колишнього боса", - сказав Азізі журналістам.

Ще в середині 2023 року іранські ЗМІ писали, що перші винищувачі Су-35 прибудуть протягом кількох тижнів. Очевидно, що цього не сталося, зазначили у виданні.

Іран хоче купити замість російських Су-35 інші винищувачі

Раніше російське видання "Коммерсант" писало, що Іран активізував переговори про купівлю китайських винищувачів J-10C на тлі конфлікту з Ізраїлем. Зазначається, що переговори тривали майже два десятиліття, але сторони не могли домовитися.

Перевага Ізраїлю в небі стала очевидною, що спонукало Тегеран задуматися про якнайшвидше оснащення своїх Військово-повітряних сил новими літаками.

