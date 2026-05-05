Reuters: Іран може отримати ядерну зброю за рік, США не зупинили програму

Попри війну та атаки США й Ізраїлю, Тегеран зберігає потенціал створити ядерну зброю приблизно за рік.

Американська розвідка дійшла висновку, що останні удари США та Ізраїлю не завдали вирішального удару по ядерній програмі Ірану. За словами джерел, знайомих із оцінками, терміни створення ядерної зброї залишаються фактично незмінними, пише Reuters.

Ще минулого літа аналітики оцінювали, що після атак Ірану знадобиться близько року, аби створити бомбу. Після двох місяців війни ця оцінка не змінилася.

Конфлікт, розпочатий президентом США Дональдом Трампом, мав на меті зупинити ядерні амбіції Тегерана. Однак бойові дії зайшли в глухий кут після перемир’я 7 квітня.

Ситуація залишається напруженою: Іран перекрив рух через Ормузьку протоку, що заблокувало близько 20% світових поставок нафти та спровокувало глобальну енергетичну кризу.

Що показали удари

Атаки США та Ізраїлю, що стартували 28 лютого, здебільшого були спрямовані на військові об’єкти. Водночас Ізраїль окремо бив по ядерній інфраструктурі.

У червні США завдали ударів по ключових ядерних центрах – Натанзі, Фордо та Ісфахані. У результаті три заводи зі збагачення урану були знищені або серйозно пошкоджені.

Попри це, розвідка вважає, що Іран і далі зберігає ключові ядерні матеріали.

Зниклий уран і ризик 10 бомб

Міжнародні інспектори не змогли встановити місцезнаходження близько 440 кг урану, збагаченого до 60%. Частина, ймовірно, захована у підземних тунелях.

За оцінками Міжнародного агентства з атомної енергії, цих запасів достатньо для створення до 10 ядерних боєприпасів після подальшого збагачення.

Чому програма не зупинилась

До війни Іран міг створити бомбу за 3–6 місяців. Після ударів цей термін зріс до приблизно 9–12 місяців – і відтоді не змінився. Причина – характер атак. США зосередилися на військовій інфраструктурі та керівництві, а не безпосередньо на ядерних об’єктах.

Колишній аналітик розвідки Ерік Брюер зазначив, що Іран, ймовірно, зберіг усі свої ядерні матеріали, які можуть перебувати глибоко під землею.

Радикальні варіанти на столі

Американські чиновники розглядають ризиковані сценарії, включаючи наземні операції для вилучення високозбагаченого урану з підземних комплексів. Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що Вашингтон прагне не допустити появи ядерної зброї в Ірану, зокрема через переговори.

Віцепрезидент Джей Ді Венс прямо заявив:

"Ірану ніколи не можна дозволити отримати ядерну зброю. Це мета цієї операції".

Додатковим чинником стала ліквідація Ізраїлем іранських учених-ядерників. Це могло ускладнити розробку боєголовки. Експерт Девід Олбрайт пояснив:

"Знання не можна знищити бомбами, але ноу-хау – можна".

Іран заперечує наміри створити ядерну зброю. За даними розвідки США та міжнародних структур, програма створення боєголовок була зупинена ще у 2003 році, хоча підозри щодо її прихованого розвитку залишаються.

Як повідомляв УНІАН, різке загострення атак в Ормузькій протоці та Перській затоці загрожує хиткому перемир'ю між Іраном і США, в той час як обидві сторони намагаються досягти прогресу в переговорах про остаточне припинення війни.

Іран заявив про удар по американському кораблю. Водночас США спростували, що будь-які американські кораблі зазнали удару. Ціни на нафту в цей момент різко відреагували. Вони зросли більш ніж на 3%.

