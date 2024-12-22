Зокрема Мелоні закликала країни ЄС не дозволяти РФ керувати потоками нелегальних мігрантів.

Росія становить більшу загрозу для безпеки Європейського Союзу, ніж просто у питанні оборони, адже Москва може використовувати нелегальну імміграцію та інші проблеми для того, аби підірвати блок. Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, передає Reuters.

"Ми повинні розуміти, що загроза набагато ширша, ніж ми собі уявляємо", - зазначила вона під час пресконференції у Фінляндії.

За словами Мелоні, загроза безпеці ЄС з боку РФ або інших країн не припиниться після завершення війни в Україні, тому Євросоюз має бути готовим до цього.

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"Йдеться про нашу демократію, про вплив на нашу громадську думку, про те, що відбувається в Африці, про сировину, про інструменталізацію міграції. Ми повинні знати, що це дуже широке поняття безпеки", - зауважила політик.

Таким чином вона закликала ЄС робити більше для захисту своїх кордонів та не дозволяти РФ або будь-якій "злочинній організації" керувати потоками нелегальних мігрантів.

Мелоні додала, що Європейський Союз робив помилки у вирішенні питання імміграції впродовж багатьох років.

"Вирішення питання нелегальної імміграції виключно в рамках дебатів на основі солідарності було помилкою. В результаті ми не змогли захистити наші кордони... Ми хочемо захистити наші зовнішні кордони і не дозволимо Росії або злочинним організаціям підірвати нашу безпеку", - запевнила прем'єр-міністр Італії.

Водночас попри те, що НАТО залишається "наріжним каменем" безпеки ЄС, блок має вирішувати ширші проблеми, вважає Мелоні.

"Безпека також означає критичну інфраструктуру, штучний інтелект, кібербезпеку, сировину, ланцюги постачання. Це означає нову і більш ефективну зовнішню політику і політику співробітництва, це означає міграцію", - підсумувала політик.

ЄС і Росія - останні новини

Як писав УНІАН, ЄС готує черговий, 16-й пакет санкцій проти РФ. Нові обмеження будуть спрямовані на економічне послаблення країни-агресорки, запевнила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Також Європейська комісія оцінила, як припинення транзиту російського газу через Україну вплине на країни Європи. В аналізі зазначили, що регіон зможе знайти альтернативні поставки.

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