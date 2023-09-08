Особливо відзначилася Іспанія, яка різко збильшила закупівлю газу у країни-агресора.

Європа нарощує обсяги імпорту російського скрапленого газу попри заявлені плани на скорочення закупок палива в РФ. Про це пише Reuters.

Журналісти звернули увагу на нові дані уряду Іспанії щодо ситуації в економіці. З них випливає, що ця країна все більше покладається на російський природний газ. За рік (липень проти липня) поставки російського газу до Іспанії зросли на 65%. І це при тому, що загальні обсяги імпорту газу скоротилися на 14%.

У результаті частка російського газу в загальному імпорті Іспанії, яка повністю покладається на іноземний газ, зросла до 28% у липні цього року проти з 14,5% у липні 2022 року. Більше газу до цієї країни постачає тільки Алжир: дві країни поєднані прямим трубопроводом через Середземне море.

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Іспанія не єдиний покупець російського газу в Європейському Союзі, попри офіційну мету блоку відмовитися від російського викопного палива протягом кількох років. У січні-липні країни ЄС імпортували приблизно на 40% більше скрапленого російського газу, ніж за той самий період довоєнного 2021 року.

У п’ятницю в Брюсселі міністр енергетики Іспанії Тереза ​​Рібера заявила, що у ЄС немає планів забороняти імпорт російського скрпаленого газу у короткостроковій перспективі. За її словами, такий крок спровокує стрибок цін, який може завдати шкоди економіці ЄС.

Російський газовий експорт – останні новини

Як писав УНІАН, європейські чиновники та аналітики побоюються, що якими б вражаючими не були досягнення Європи щодо відмови від російського газу, частина скрапленого газу може надходити з Росії. А це у свою чергу як і раніше буде сприяти доходам бюджету країни-агресора.

Також ми розповідали, що за підсумками першого півріччя газовий бізнес "Газпрому" став збитковим. Усе – через різке падіння доходів від експорту та скорочення обсягів транспортування газу по газотранспортній системі. Загалом чистий збиток за цей час склав 255 млрд руб.

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