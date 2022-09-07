Угорська сторона погодилася поки без виконання своїх умов підтримати санкції проти РФ, зазначив журналіст.

Позиція Угорщини щодо продовження санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації різко змінилася.

Угорщина зробила різкий розворот, повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

За його даними, угорська сторона погодилася поки без виконання своїх умов підтримати продовження антиросійських санкцій. Журналіст додав, що Угорщина хоче згодом повернутися до питання втілення в життя своїх умов для продовження санкцій проти РФ.

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"Схоже, що Угорщина робить різкий розворот! Угорщина щойно поінформувала послів Євросоюзу, що погодяться продовжити дію санкцій на шість місяців, але піднімуть питання в робочих групах і під час наступного подовження в березні", - зазначив він.

Раніше Рікард Йозвяк повідомив, що Угорщина погрожувала заблокувати продовження деяких блоків європейських санкцій проти РФ, якщо з "чорного" списку не будуть виключені троє олігархів - Віктор Рашников, Алішер Усманов та Петро Авен.

Нагадаємо, РФ пішла на агресію проти України навесні 2014 року - захопила Крим та вдерлася на частину Донбасу. Країни ЄС покарали Росії за агресію санкціями. Пізніше обмежувальні заходи розширювалися.

Рано вранці 24 лютого російські війська здійснили повномасштабне вторгнення в Україну. Європейські країни запровадили проти РФ більш серйозніші обмежувальні заходи. Наразі у "чорному" списку 1 217 фізичних осіб та 108 російських організацій.

Угорщина з початку широкомасштабної агресії намагається зробити так, щоб проти РФ Євросоюз не запровадив жорсткі заходи. Угорська сторона не допомагає Україні озброєнням та не дозволяє своєю територією везти зброю нашим захисникам. Варто зазначити, що Угорщина погодилася прийняти частину українських біженців.

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