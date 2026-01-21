'Готові захищати себе': президент Євроради зробив заяву на тлі погроз Трампа

За словами чиновника, тільки Данія та Гренландія можуть вирішувати своє майбутнє.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що погрози американського лідера Дональда Трампа ввести мита та взяти під контроль Гренландію загрожують безпеці та процвітанню континенту. Про це він сказав сьогодні, 21 січня, у Європейському парламенті, передає The Hill.

"Геополітичні виклики, перед якими стоїть Європа, іноді здаються гнітючими: агресивна війна Росії проти України, підрив міжнародного правопорядку, сумніви щодо основних альянсів, але Європейський Союз вийде з цього сильнішим, більш стійким і суверенним. Щоб це сталося, наша відповідь повинна мати три складові: Європа принципів, Європа захисту і Європа процвітання. Всі ці три складові зараз проходять випробування в рамках трансатлантичних відносин", - запевнив політик.

Кошта підкреслив, що вирішив скликати у четвер надзвичайний саміт лідерів 27 країн ЄС для обговорення цих викликів.

Відео дня

Також президент Європейської ради заявив, що ЄС не відступить від захисту Гренландії, протидії новим митам та прихильності до альянсу НАТО.

"По-перше, ми об'єднані принципами міжнародного права, територіальної цілісності та національного суверенітету. По-друге, ми об'єднані повною підтримкою та солідарністю з Королівством Данія та Гренландією. Тільки вони, Данія та Гренландія, можуть вирішувати своє майбутнє", - зауважив Кошта.

За його словами, лідери Європи також погоджуються, що "подальші мита підірвуть трансатлантичні відносини й угоду між ЄС і США", яка була укладена в липні минулого року, але її доля опинилася під питанням після погрози Трампа ввести мита.

Політик додав, що члени ЄС погоджуються, що "існує спільний трансатлантичний інтерес у мирі та безпеці в Арктиці, зокрема через НАТО", проте наголосив, що європейські країни "готові захищати себе, свої держави-члени, своїх громадян, свої компанії від будь-яких форм примусу".

"І Європейський Союз має для цього силу та інструменти", - запевнив він.

Кошта також сказав, що європейські лідери хочуть "продовжувати конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами, звісно, з усіх питань, що становлять спільний інтерес, а їх багато, оскільки ми є партнерами і союзниками і належимо до трансатлантичної спільноти".

Політика Трампа щодо Європи - останні новини

Раніше американський президент обґрунтував "права" США на Гренландію. Він вважає, що жодна країна не зможе забезпечити безпеку Гренландії, за винятком США.

"Ми потужна країна, значно потужніша, ніж можна собі уявити. Це було ясно видно у Венесуелі два тижні тому. Ми це бачили у Другій світовій, коли Данія здалася Німеччині, вони воювали всього лише 6 годин і не змогли захистити ні себе, ні Гренландію", - сказав Трамп.

Також американський лідер заявив, що зробив для НАТО більше, ніж будь-яка інша людина. Він впевнений в тому, що його країна прийде на допомогу НАТО в разі необхідності.

"Я зробив для НАТО більше, ніж будь-яка інша людина, жива чи мертва. Я думаю, що в більшості випадків вони вам це підтвердять. Ви можете запитати про це генерального секретаря (Марка Рютте, - прим. ред). Він теж так сказав", - додав політик.

Вас також можуть зацікавити новини: