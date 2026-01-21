ЄС ставить на паузу торговельну угоду зі США через погрози Трампа

У Reuters зазначають, що адміністрація президента США виключила будь-які поступки.

Європейський парламент вирішив призупинити роботу над схваленням торговельної угоди між блоком і Сполученими Штатами після вимоги президента США Дональда Трампа продати Америці Гренландію та митних погроз на адресу ЄС з боку американського лідера, повідомляє Reuters.

Видання пояснює, що торговий комітет Європейського парламенту мав визначити свою позицію стосовно угоди 26-27 січня, але тепер ухвалення остаточного рішення відкладене на невизначений строк.

Голова комітету Бернд Ланге заявив на пресконференції в середу, що нові митні погрози Трампа "порушили угоду в Тернберрі (торговельна угода між США та ЄС, що встановила 15% мито на більшість товарів з ЄС, - УНІАН) і що вона буде призупинена до подальшого повідомлення".

Видання зазначає, що ще до скандальної заяви Трампа багато законодавців скаржилися, що торговельна угода є незбалансованою, оскільки ЄС повинен знизити більшість імпортних мит на американські товари, тоді як товари з країн-членів блоку постачатимуться до США за ставкою 15%.

"Однак раніше вони, здавалося, були готові прийняти її (угоду - УНІАН), хоча і з певними умовами, такими як можливе припинення її дії на 18 місяців та заходи реагування на можливе різке зростання імпорту з США", - додає видання.

Reuters вважає, що замороження угоди ризикує розлютити Трампа, що може призвести до підвищення мит США на імпорт європейських товарів. Журналісти зазначають, що адміністрація Трампа також виключила будь-які поступки, такі як зниження мит на алкогольні напої або сталь, до укладення угоди.

Суперечка між ЄС та США довкола Гренландії

17 січня президент США Дональд Трамп висунув Європі ультиматум щодо Гренландії. Він заявив, що Вашингтон вводить додаткові мита на імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії через те, що вони виступили проти захоплення Гренландії США.

Зі свого боку, президент Європейської ради Антоніо Коста заявив, що він координує спільну відповідь членів Європейського Союзу на ультиматум Трампа. Президент Франції Еммануель Макрон опублікував у соцмережах заяву, в якій він запевнив, що Париж "прихильний суверенітету і незалежності народів у Європі та інших країнах".

