Я зробив для НАТО більше, ніж будь-яка інша людина, - Трамп

Президент США зазначив, що країни НАТО завдяки йому збільшили витрати на оборону з 2% до 5% ВВП.

Президент США Дональд Трамп зазначив, що його країна витрачає на НАТО чимало коштів, але він має сумнів, що Альянс прийде на допомогу США, повідомляє Sky News.

При цьому, президент США запевнив, що впевнений в тому, що його країна прийде на допомогу НАТО в разі необхідності.

"Моє найбільше побоювання щодо НАТО полягає в тому, що ми витрачаємо на НАТО величезні суми грошей, і я знаю, що ми прийдемо їм на допомогу, але я дійсно сумніваюся, чи прийдуть вони нам на допомогу", - заявив очільник Білого дому.

Видання зазначило, що Трамп вказав лише одне своє конкретне "досягнення" щодо НАТО. Він вимагав від країн збільшити витрати на оборону з 2% до 5% ВВП, на що більшість членів Альянсу погодилися.

"Я зробив для НАТО більше, ніж будь-яка інша людина, жива чи мертва. Я думаю, що в більшості випадків вони вам це підтвердять. Ви можете запитати про це генерального секретаря (Марка Рютте, - прим. ред). Він теж так сказав.", - підкреслив Трамп.

При цьому, президент США висловив думку, що НАТО теж має ставитися до Америки справедливо.

США і НАТО: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що видання The I Paper посилаючись на власні джерела стверджує, що чиновники НАТО відмовляються від обміну розвідувальною інформацією з США. Причиною цього є погрози президента США Дональда Трампа захопити Гренландію. За словами інсайдера, "це створює напруженість і недовіру між європейськими та американськими колегами в НАТО". Додається, щос півробітники більше не "спілкуються відкрито", бо мають побоювання, що інформація потрапить до Трампа й США використають її при спробі захопити Гренландію силою.

Також ми писали, що за даними Politico, Європа готова створити свій власний альянс безпеки, а Україна може зіграти в ньому не останню роль. Вказується, що радники з національної безпеки з 35 урядів перебувають у регулярному контакті. Вони вже звикли шукати багатосторонні рішення у світі, де Трамп є великою частиною проблеми. Як розповіли люди, що працюють в цій групі, рівень довіри в цих колах, як правило, високий.

