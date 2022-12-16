Також Європейська Рада зробила оцінку опцій щодо застосування заморожених активів на підтримку відбудови України і з метою виплати відшкодування.

Голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу готові підтримати ініціативу України стосовно встановлення і закріплення справедливого миру. При цьому в ЄС вітають зусилля із забезпення повної відповідальності Росії за скоєння воєнних злочинів.

Як йдеться у висновках саміту лідерів Євросоюзу, погоджених 15 грудня 2022 року, Європейська Рада підтверджує, що готова підтримати українську мирну ініціативу.

"Європейська Рада підтверджує, що готова підтримати ініціативу України щодо справедливого миру. На сьогоднішній день, Росія не продемонструвала будь-якої справжньої готовності відносно справедливого і стійкого миру", – наголошується у документі.

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Водночас Європейська Рада вітає та заохочує подальші зусилля із забезпечення повної відповідальності за скоєння воєнних злочинів та інших найбільш серйозних злочинів у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, у тому числі забезпечення відповідальності за злочин агресії. Лідери ЄС підкреслюють підтримку слідчих дій за участі прокурора Міжнародного кримінального суду.

Також Європейська Рада зробила оцінку опцій щодо застосування заморожених активів на підтримку відбудови України і з метою виплати відшкодування.

Тому Європейська Рада пропонує компетентним топ-чиновникам, органам і установам Євросоюзу продовжити відповідну роботу у відповідності із міжнародним правом і правом ЄС, наголошуючи, що судове переслідування за злочин агресії викликає стурбованість усієї міжнародної спільноти.

Війна в Україні: формула миру

У листопаді 2022 року в Індонезії відбувся саміт G20. На саміті Зеленський представив міжнародній спільноті українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її.

12 грудня Зеленський, виступаючи на саміті G7, назвав три кроки, необхідні для прискорення миру. Йдеться про надання Україні необхідного для захисту сучасного озброєння, збереження фінансової, енергетичної та соціальної стабільності, нову дипломатію для наближення звільнення всіх українських полонених і територій.

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