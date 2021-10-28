Ввезти товар в Україну з порушеннями намагались двоє українців 1951 та 2001 року народження.

В пункті пропуску "Бориспіль" у валізах серед одягу виявили вироби із золота та срібла.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, за оперативною інформацією, прикордонники Головного оперативно-розшукового відділу ОКПП "Київ" спільно з працівниками митниці виявили майже кілограм коштовних виробів.

Зазначається, що ввезти товар в Україну з порушеннями намагались двоє українців 1951 та 2001 року народження.

"Громадяни прибули рейсом із Дохи (Катар). Під час перевірки багажу пасажирів правоохоронці виявили 146 виробів зі срібла, інкрустованого діамантами різної проби, 25 виробів із золота, також з діамантами та іншим дорогоцінним камінням, і 12 діамантів, що мали відповідні підтверджуючі документи", - повідомляють прикордонники.

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Зазначається, що українці перевозили крам у валізах серед одягу. "Сума оцінки виявленого товару встановлюється. На громадян України складено протокол про порушення митних правил", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в аеропорту "Бориспіль" піймали українку із годинником вартістю понад мільйон гривень.

Автор: Олег Давигора