Після "переобрання" Путіна РФ і надалі розглядатиме західний світ як свого смертельного ворога.

Поки Володимир Путін продовжує свою криваву кампанію завоювання України, російський лідер керує не менш важливою трансформацією вдома - перебудовує свою країну в регресивне, мілітаризоване суспільство, яке розглядає Захід як свого смертельного ворога. Про це пише кореспондент The Washington Post Робін Діксон.

Автор зазначає, що інавгурація Путіна у вівторок на п’ятий термін не тільки ознаменує його 25-річну контрольовану владу, але й продемонструє перехід Росії до того, що прокремлівські коментатори називають "революційною силою", налаштованою на зміну глобального порядку, створення власних правил, і вимагатиме, щоб тоталітарна автократія поважалася як легітимна альтернатива демократії у світі, переподіленому великими державами на сфери впливу.

На думку аналітика Дмитра Треніна, антизахідна зміна Росії була "радикальнішою та далекосяжною", ніж передбачалося. За його словами, Путін вторгся в Україну, але це також є "відносно незначним елементом ширшої трансформації, яка відбувається в російській економіці, державному порядку, суспільстві, культурі, цінностях, духовному та інтелектуальному житті".

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Як вважає автор, щоб здійснити цю трансформацію, Кремль переслідує наступні цілі:

формування ультраконсервативного, пуританського суспільства, мобілізованого проти ліберальних свобод і особливо ворожого до геїв і трансгендерів, у якому сімейна політика та витрати на соціальне забезпечення підтримують традиційні православні цінності;

переформатування освіти на всіх рівнях, щоб прищепити новому поколінню турбо-патріотичної молоді, з підручниками, переписаними відповідно до кремлівської пропаганди, патріотичними навчальними програмами, встановленими державою, а з вересня – обов’язковими військовими уроками, які викладають солдати під назвою "Основи безпеки та захисту батьківщини, який включатиме тренування з поводження з автоматами Калашникова, гранатами та безпілотниками;

стерилізація культурного життя чорними списками ліберальних чи антивоєнних виконавців, режисерів, письменників і художників, а також новими націоналістичними мандатами для музеїв і кінематографістів;

мобілізація ревного провоєнного активізму під жорстоким символом Z, який спочатку був намальований на боці російських танків, що вторглися в Україну, але згодом поширився на урядові будівлі, плакати, школи та організовані демонстрації;

згортання прав жінок за допомогою потоку пропаганди про необхідність народжувати дітей — молодими та часто — і шляхом обмеження доступу до абортів, а також звинувачення феміністичних активістів і ліберальних журналісток у тероризмі, екстремізмі, дискредитації військових та інших правопорушеннях;

переписування історії на честь Йосипа Сталіна, радянського диктатора, який відправив мільйони в ГУЛАГ, через принаймні 95 із 110 пам’ятників у Росії, споруджених за часів Путіна як лідера;

звинувачення вчених у державній зраді, прирівнювання критики війни чи Путіна до тероризму чи екстремізму і створення нової мілітаризованої еліти "воїнів і робітників", готових взяти до рук зброю, перекроєння міжнародних кордонів та порушення глобальних норм за наказом сильного правителя Росії.

"Вони намагаються розвинути цей науковий путінізм як основу пропаганди, як основу ідеології, як основу історичної освіти. Їм потрібне слухняне нове покоління — індоктриновані роботи в ідеологічному сенсі, які підтримують Путіна, підтримують його ідеї, підтримують цю мілітаризацію свідомості. Їм потрібне гарматне м'ясо для майбутнього", — сказав Андрій Колесніков, старший науковий співробітник Євразійського центру Carnegie Russia".

Володимир Путін - останні новини

Франція відправляє посла на інавгурацію Путіна, Німеччина церемонію бойкотує. На думку журналістів Reuters, рішення Парижа свідчить про потенційний розкол у західному таборі.

Також УНІАН повідомляв, що Європарламент ухвалив резолюцію, якою по суті назвав Путіна нелегітимним президентом РФ. Так, євродепутати закликали країни-члени ЄС і міжнародну спільноту не визнавати легітимними результати так званих президентських "виборів", проведених Росією 15-17 березня.

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