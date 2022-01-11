Вікрам Рузахунов вже повернувся в Бішкек до рідних.

Музикант з Киргизстану Вікрам Рузахунов, якого затримали в Казахстані, вже повернувся в Бішкек. Він запевнив, що не брав участі в протестах й обмовив себе, щоб його вислали їхні країни.

Про це артист розповів журналістам після повернення додому.

За словами піаніста, він прибув в Алмати 2 січня на запрошення друга, але через заворушення в місті не виходив з дому з 4 по 6 січня. При цьому він вказав, що вирішив повернутися додому, тому що ситуація загострювалася – не працював Інтернет і продуктові магазини.

Його затримали військові 7 січня на посту на трасі Алмати-Бішкек, коли він прямував додому.

Читайте такожОДКБ виведе війська з Казахстану: названо дату"У камері обходилися ввічливо, давали їжу, гарячий чай. Чотири дні я там пробув до з'ясування обставин. Зусиллями влади Киргизстану мене повернули", - зазначив Рузахунов.

Крім того, він заявив, що обмовив себе, щоб його повернули додому.

"Був такий шлях, я почув від співкамерників, якщо зробити таку заяву про те, що нібито тобі пропонували гроші і ти прилетів на мітинг в Алмати, то тебе відразу депортують в Бішкек. Тому я вирішив наговорити на себе", - пояснив артист.

Також він запевнив, що в камері його не катували, а побили військові при затриманні.

"На посту з військовими особливо не розмовляєш, нічого їм не доведеш, тому вони в жорсткій мірі затримували всіх... тортур не було, те, що ви бачите - це було зроблено військовими при затриманні. Те, що ви бачите на обличчі та інше - це все пройде", - підсумував музикант.

Артист вже знаходиться вдома. Про це свідчить фото, яке оприлюднив засновник Парку високих технологій Азіс Абакіров.

Затримання Вікрама Рузахунова - що відомо

В ефірі Казахстанських телеканалів показали сюжет, де один із затриманих в Алмати розповів, що прилетів з Киргизстану.

У сюжеті йшлося про те, що хтось 1 січня нібито запропонував затриманому киргизстанцю брати участь у мітингу за 200 доларів. На відео чоловік стверджує, що безробітний, і каже, що йому нібито оплатили переліт до Казахстану.

Пізніше з'ясувалося, що затриманим на відео є Вікрам Рузахунов - відомий піаніст, аранжувальник і виконавчий директор фестивалю "Джаз Бішкек Весна". За словами родичів, його катували і невідомо де утримують, вони не можуть зв'язатися з ним.

На тлі затримання музиканта біля посольства Казахстану в столиці Киргизстану Бішкеку зібрався мітинг через затримання Вікрама Рузахунова в Алмати. На акцію приїхав голова Державного комітету національної безпеки Киргизької Республіки Камчибек Ташієв. Він стверджує, що затриманий музикант не є терористом і ніколи не був з цим пов'язаний.

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