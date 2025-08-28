Сім осіб загинули у В’єтнамі, ще одна – в Таїланді.

Сильні дощі спричинили повені та зсуви в середу в деяких частинах Південно-Східної Азії. Внаслідок тропічного шторму зареєстровано щонайменше вісім смертей. Про це повідомляє Аpnews.

Зазначається, що у кількох північних і центральних провінціях В'єтнаму сталася повінь, семеро людей загинули, одна зникла безвісти та 34 отримали поранення. Майже 20 сантиметрів опадів випало за ніч у деяких частинах північно-східного В'єтнаму, а для деяких прибережних районів залишаються попередження про повені.

Як пише видання, у Таїланді одна людина загинула, а ще одна зникла безвісти внаслідок зсуву, що стався в середу в частині північного міста Чіангмай.

"Департамент запобігання стихійним лихам та пом'якшення їх наслідків Таїланду повідомив, що багато будинків постраждали, а кілька людей отримали поранення внаслідок раптових повеней та зсувів у північних провінціях. Метеорологічний департамент Таїланду попередив у середу про сильні дощі в північних та північно-східних регіонах. Мешканців передгір'їв та низинних районів поблизу водних шляхів попередили про можливі раптові повені та зсуви", - пише Аpnews.

Крім того, мовиться, що дощ став наслідком тропічного шторму Каджікі, який обрушився на сушу в понеділок вдень у центральному В'єтнамі, де тисячі людей були евакуйовані з районів високого ризику. Раніше Кадзікі приніс вітри та дощі на південний острів Хайнань у Китаї.

Погода в Україні

Як повідомляв УНІАН, найближчими днями на Київщині та в місті Києві очікується різноманітна погода з дощами та спекою.

Якщо ночі ще залишатимуться прохолодними, особливо по області, то максимальна температура вдень поступово зростатиме. Потепління почнеться від сьогодні, а найтеплішою буде субота, коли вже й вночі стане комфортно.

Таким чином, друга половина завершального тижня календарного літа ще порадує нас погодою погодою. Зокрема, у середині тижня повітря у столиці прогріється до +25°, напередодні вихідних вже буде +27°, а у суботу на киян чекає 30-градусна спека.

