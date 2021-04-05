Раніше група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) показала відео, які можуть підтверджувати, що Росія перекидає у бік кордону з Україною військову техніку, маскуючи при цьому номерні знаки.

У Кремлі запевнили, що підрозділи російської армії, які пересуваються на техніці із замаскованими номерними знаками і які стягнуті до українського кордону в Ростовській області, "не заблукають" і не опиняться в Україні.

Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ, чому військовослужбовці збройних сил Росії стали такими «сором'язливими», і біля кордонів з Україною переміщаються на техніці з прихованими номерами, і чи є гарантія, що ці підрозділи «не заблукають», як у 2014 році, і не опиняться в Україні.

«Ніхто не блукав і не блукає, російська армія пересувається на російській території в тих напрямках, в яких вважає за потрібне, в тому вигляді, в якому вважає за потрібне, для забезпечення надійної безпеки нашої країни», - сказав Пєсков.

За його словами, це не повинно ні в кого викликати «ні найменшого занепокоєння».

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи стосується ця позиція України, Пєсков заявив: «Росія не становить загрозу для жодної країни світу, в тому числі, звичайно, не представляє загрози для України. Але завжди дуже уважно ставиться до своєї власної безпеки».

Раніше група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) показала відео, які можуть підтверджувати, що Росія перекидає у бік кордону з Україною військову техніку, маскуючи при цьому номерні знаки.

Загострення на Донбасі

30 березня 2021 року головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військової безпеки нашої держави.

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За даними ВСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ.

Також російсько-окупаційні війська тримають в готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

У Головному управлінні розвідки Міноборони не виключили спроби просування російських окупаційних військ углиб території України. За даними розвідників, Росія нарощує військову присутність біля українських кордонів і завершує підготовку комплексу заходів, мета яких - спонукати Україну на військову відповідь.

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію щодо запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.

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Автор: Роман Цимбалюк