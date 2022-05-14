За словами Сергія Лаврова, жителям Російської Федерації не звикати до санкцій.

В Росії заявили, що країни Заходу оголосили РФ "тотальну, гібридну війну". І скільки вона триватиме, поки невідомо.

Як передають росЗМІ, таку заяву зробив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров на суботньому засіданні Ради із зовнішньої і оборонної політики (РЗОП).

"Колективний Захід оголосив нам тотальну, гібридну війну, і важко прогнозувати, скільки це все триватиме, але ясно, що наслідки відчують всі без винятку", — повідомив Лавров.

Далі МЗС Росії сказав: "Ми робили все, щоб уникнути прямого зіткнення, але, раз виклик кинутий, ми його, звичайно, приймаємо". При цьому міністр не згадав, що всі дії Заходу були відповіддю на повномасштабне вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за останні два з половиною місяці Росію неодноразово закликали припинити вогонь. В останні дні на цьому наполягали міністр оборони США Ллойд Остін і канцлер Німеччини Олаф Шольц у розмовах з Міністром оборони РФ Сергієм Шойгу і президентом Володимиром Путіним відповідно. Однак ворог продовжує окупаційні дії.

У своєму виступі Лавров також згадав санкції. За його словами, росіянам до них не звикати. Як зазначив міністр, "в тому чи іншому вигляді вони були практично завжди". При цьому Лавров не уточнив, що ще на початку березня Росія стала світовим рекордсменом за кількістю обмежень. І з тих пір число санкцій тільки зростало.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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