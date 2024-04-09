Німеччина ще ніколи не розміщувала війська на постійній основі за межами своєї території.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав "історичним моментом", коли німецький контингент сів на військовий літак для перекидання в Литву.

Пісторіус назвав цю бригаду "флагманом" геополітичного поворотного моменту канцлера Німеччини Олафа Шольца, який він оголосив два роки тому після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пише Financial Times. Зокрема, стратегія полягає в розміщенні тисяч військовослужбовців із західних країн у державах, які межують із РФ.

"Це важливий день для Бундесверу", - прокоментував Пісторіус, зазначивши, що ця база стане першою в сучасній історії Німеччини.

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Видання уточнило, що хоча Німеччина брала участь у багатонаціональних місіях і військових операціях за кордоном разом із НАТО та іншими партнерами після закінчення холодної війни, вона ніколи не розміщувала війська на постійній основі за межами своєї території.

"Ще багато що належить зробити, зокрема на місцевому рівні. Інфраструктура має бути хорошою, казарми мають бути... житло, квартири. Ми зробимо все можливе, щоб оснастити бригаду з самого початку так, як вона має бути оснащена", - зазначив Пісторіус.

"Однак початок скромний. Перші 20 військових проживатимуть у готелях, а потім зніматимуть квартири. До кінця літа Німеччина очікує, що загалом 150 військовослужбовців почнуть нове життя в Прибалтиці", - написало видання.

Ця частина німецьких військових є першими з 4800 солдатів, які будуть постійно дислоковані в країнах Балтії до 2027 року як ключова частина нових передових планів оборони НАТО проти Кремля. Німецьких військових перетворять на 45-ту танкову бригаду, і зрештою вона складатиметься з одного танкового батальйону Leopard 2, одного мотопіхотного батальйону Puma, одного багатонаціонального бойового батальйону і військ підтримки.

Литва дуже хотіла, щоб Німеччина якомога швидше відправила війська на додаток до британських солдатів в Естонії, канадців у Латвії та американців у Польщі.

Зміцнення кордонів НАТО

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну східні країни-члени НАТО заговорили про необхідність зміцнення військ. Так, США перекинули свій контингент до Польщі, який тепер перебуватиме там на постійній основі.

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