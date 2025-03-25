Путін хоче відновити Радянський Союз, а без України цього не станеться, зауважив Пояр.

Радник з питань національної безпеки при Уряді Чехії Томаш Пояр заявив, що реалістичним результатом війни в Україні був би контроль Києва над більшою частиною її території, але не всією.

"Давайте почекаємо, щоб побачити, чи вдасться Дональду Трампу зупинити війну і чи врешті-решт Україна керуватиме 80% своєї території - що, до речі, було б величезним успіхом. Звісно, ​​це не те, як Володимир Путін уявляв це три роки тому", - сказав Пояр в інтерв’ю чеській газеті Deník N.

Він припустив, що такий сценарій, хоч і не принесе повної перемоги, все ж означатиме стратегічну поразку для Росії та обмежуватиме її здатність до розширення на захід.

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"Я глибоко переконаний, що Путін хоче відновити Радянський Союз. І для цього йому потрібна Україна. Радянський Союз без України - не Радянський Союз", - сказав він.

Окуповані території - головні новини

Станом на березень 2025 року Російська Федерація контролює приблизно 20% території України, що становить понад 112 тисяч квадратних кілометрів. Ці території включають Автономну Республіку Крим, частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та подальших бойових дій лінія фронту зазнала змін, однак значна частина українських земель залишається під окупацією.

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не може повернути всі окуповані території, оскільки наявної допомоги від партнерів для цього недостатньо. Він наголосив, що не можна втрачати мільйони людей "заради результату, що може й не настати".

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