Зеленський проведе ще одну зустріч із Трампом: подробиці від Axios

Точна дата зустрічі поки невідома, але вона може відбутися вже наступного тижня.

Президент України Володимир Зеленський, імовірно, найближчим часом зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом для фіналізації угоди про гарантії безпеки.

Про це розповідає із посиланням на українських чиновників видання Axios. Зазначається, що зустріч може відбутися вже наступного тижня.

Одним з варіантів називають можливий візит Зеленського безпосередньо до США.

Автори матеріалу також пишуть про те, що лідери України і США можуть зустрітися на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Він запланований на період з 19 по 23 січня.

ЗМІ повідомляють, що посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер в середу у Парижі зустрілися зі спецпосланцем Кремля Кирилом Дмитрієвим. Там вони говорили про план США щодо завершення російсько-української війни. Примітно, що перед цим дводенні переговори із президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Великої Британії, Франції й Німеччини.

Тим часом посольство США попередило про загрозу масованої атаки в Україні у найближчі дні. Про загрозу удару цієї ночі казав і президент України Володимир Зеленський. За його словами, ворог намагається скористатися складними погодними умовами.

