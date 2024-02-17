Україна зруйнувала міфи про можливість РФ захопити будь-яку державу і міф про те, що наша країна не може перемогти.

Україна руйнує міфи про Росію, в які раніше вірив весь світ. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенська конференція з питань безпеки.

Так, відзначив президент, Україна зруйнувала міфи про можливість РФ захопити будь-яку державу, адже українці довели, що можуть змусити РФ відступати.

"Цим ми повністю обеззброюємо черговий російський міф про те, що Україна не може перемогти. Ми можемо повернути нашу землю. Путін може програти", - зазначив президент. Він підкреслив, що дії української армії обмежуються тільки достатністю і дальністю засобів ураження, і тут багато що залежить від союзників України.

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Крім того, зруйновано міф, про те, що Україна - нереальна держава, який активно просуває РФ. Адже, зазначив Зеленський, це в Росії почався заколот, який призвів до міських боїв і збройного маршу на Москву – а це типова ознака неспроможної держави.

Також зруйнований міф про те, що російське озброєння має перевагу над західним – і це стало причиною, чому Путін вперше схилився перед Іраном і КНДР.

Також, зазначив президент, зруйнований міф про те, що Європа занадто слабка, щоб себе захистити. Натомість Європа стала глобальною силою, долаючи залежності від РФ.

Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки

Так, він заявив, що він зазначив, що 2024 рік є критично важливим, і "якщо ми не будемо діяти зараз, Путін може зробити наступні роки катастрофічними для світової спільноти".

Щодо Путіна український президент заявив, що у диктатора РФ тільки два можливих кінця – "трибунал в Гаазі або бути вбитим одним з тих, хто зараз вбиває для нього".

Також президент подякував усім країнам, які прийняли українських біженців і підтримують їх. Він заявив, що якщо в України буде достатньо систем ППО, то мільйони укрінських громадян зможуть повернутися додому.

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