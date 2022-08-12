Президент України розповів понтифіку про агресію, яку РФ здійснює проти України, та про страшні злочини Росії.

Президент України Володимир Зеленський у розмові з Папою Римським Франциском заявив, що світові духовні лідери мають доносити правду про скоєні росіянами жахіття в Україні.

Як повідомив глава держави у Twitter, сьогодні він провів розмову із Папою.

Зокрема, Зеленський поінформував Папу Римського про агресію, яку РФ здійснює проти України, та про страшні злочини Росії.

"Ми вдячні понтифіку за молитви за Україну. Наш народ потребує підтримки світових духовних лідерів, які мають доносити до світу правду про жахіття, які агресор коїть в Україні", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, Папа Римський Франциск та посол України у Ватикані Андрій Юраш обговорили можливий візит понтифіка до України. Папа Франциск зазначив, що підтримує Україну і хотів би відвідати її.

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