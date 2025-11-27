Політикиня каже, що невдачі у запобіганні цій війні зазнали всі.

Колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель спробувала пояснити свої слова про те, що за початок війни РФ проти України нібито відповідальні Польща та країни Балтії. Політикиня запевняє, що її сенс її заяви перекрутили.

"Це можна назвати фейковими новинами, тобто це взагалі не було сказано... Це була просто дискусія про хронологію подій, які вже з'являються в моїй книзі Freiheit [Свобода]. Цілий рік ні в кого не було з цим проблем… А потім піднявся великий галас, бо майже ніхто більше не читає оригінал", – наводить слова ексканцлера Politico.

Видання нагадує, що у жовтні Меркель розповідала про те, що під час збільшення присутності російських військ поблизу кордону України в 2021 році країни Балтії та Польща відмовили їй та президенту Франції Еммануелю Макрону вести перемовини з російським диктатором Путіним. У країнах Східної Європи ці слова сприйняли як часткове звинувачення у початку російського повномасштабного вторгнення.

Відео дня

Але, як каже Меркель тепер, невдачі зазнали всі:

"Ми всі зазнали невдачі – я, всі інші – ми всі зазнали невдачі у запобіганні цій війні, зокрема в наших переговорах з американцями".

За словами політикині, за кілька днів до того, як вона запропонувала поговорити з правителем РФ, тодішній президент США Джо Байден вже провів зустріч із Путіним. На її думку, той факт, що у Європі не шукали діалогу з Москвою і залишали цей процес Вашингтону, був не зовсім добрим.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Цього тижня має відбутися зустріч делегацій України та США для обговорення "мирного плану" Трампа. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, ключова задача полягає в тому, щоб якомога швидше досягти тривалого та гідного миру для України.

Тим часом Європарламент різко розкритикував "мирний план" Трампа. У новій резолюції політики розкритикували спроби США вести переговори з Росією за спиною України.

Вас також можуть зацікавити новини: