У Казахстані мати й дитина загинули від отруєння хімікатом, ще шестеро людей постраждали.

У Казахстані мати і 10-місячна дитина загинули від отруєння хімікатами.

Про це повідомляє Tengrinews.kz.

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"Як встановили компетентні органи, мешканка Актау, не попередивши сусідів, продезінфікувала свою квартиру препаратом "Квікфос" (для знищення комах). В результаті в одній із сусідніх квартир загинули мати і дочка. У даній справі призначена судово-медична експертиза", - йдеться в повідомленні.

Наразі управління поліції Актау веде досудове розслідування, господаря квартири виявили.

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Автор: УНІАН