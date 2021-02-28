У Казахстані мати і 10-місячна дитина загинули від отруєння хімікатами.
Про це повідомляє Tengrinews.kz.
Читайте такожПара американців померли через COVID-19 у підвалі, їх знайшла 11-річна донька
"Як встановили компетентні органи, мешканка Актау, не попередивши сусідів, продезінфікувала свою квартиру препаратом "Квікфос" (для знищення комах). В результаті в одній із сусідніх квартир загинули мати і дочка. У даній справі призначена судово-медична експертиза", - йдеться в повідомленні.
Наразі управління поліції Актау веде досудове розслідування, господаря квартири виявили.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- У Новому Орлеані невідомий влаштував стрілянину в збройовому магазині: загинули люди
- У США 14-річна TikTok-блогерка зарізала сестру-інваліда
- У Єревані протестувальники "розстріляли" прем'єр-міністра Вірменії з дружиною (Відео)
- У Британії попрощалися з ветераном Томом Муром, який зібрав рекордну суму для лікарів (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram