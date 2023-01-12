Євросоюз не включає будь-які санкції проти режиму Лукашенка в Білорусі.

Влада Євросоюзу не вводить санкції проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі на прохання Києва.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк у Twitter. За його даними, саме вимога влади України не вводити санкції проти прихильників режиму в Білорусі, стала причиною, з якої вони не потрапили під санкції Євросоюзу разом з РФ в останніх санкційних пакетах.

Роль Білорусі у війні проти України

Мінськ допомагає Москві вести війну проти України з перших днів повномасштабного вторгнення. Саме з Білорусі наступали танки окупантів на північний області України.

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Також російська авіація використовує повітряний простір Білорусі для ракетних ударів по Україні.

Крім того, Білорусь ремонтує військову техніку для армії РФ, служить "хабом" для перекидання російської техніки і розміщує у себе іранські дрони.

При цьому українські військові попередили, що загроза з боку Білорусі збережеться і в цьому році.

Санкції ЄС проти Росії

За напад на Україну в лютому 2022 року Євросоюз запровадив кілька санкційних пакетів проти РФ. Так, крайній з них - 9-й за рахунком був прийнятий 15 грудня 2022 року.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель прокоментував вплив санкцій на РФ так: "Санкції разом з військовою допомогою Україні, міжнародним тиском та ділпоматичними зусиллями, дають свої плоди. Чим більше часу буде проходити, тим болючішими вони стануть для керівництва Кремля і російської економіки". При цьому дипломат зазначив, що санкції не є панацеєю і тільки вони не зупинять війну.

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