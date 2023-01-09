Нагадаємо, UPG була значним дистриб'ютором білоруського пального в Україні.

Журналісти дізналися, що мережа АЗК UPG, яка де-факто належить білоруському олігарху Миколі Вороб'ю та сину Олександра Лукашенка Віктору, вийшла на польський ринок. Про це повідомляє "Обозреватель", посилаючись на інформацію з власних джерел.

Як йдеться в розслідуванні журналістів, компанія позиціонує себе як українська, та все це для обходу санкцій ЄС. Так, за інформацією видання Enkorr, компанія UPG вже "випірнула" на польських терміналах. Зокрема, повідомляється, що фінансовий директор UPG Інна Яценко стала головою правління польського підприємства Baltchem SA Zakłady Chemiczn, а співвласник Вікторія Петренко увійшла до ради директорів.

"Перш ніж стати частиною українського бізнесу та "перефарбуватися" в UPG, компанія входила в орбіту білоруського олігарха Миколи Вороб'я. Нині, за нашими даними, за нею стоїть і керує Микола Воробей, він також є бізнес-партнером старшого сина Лукашенка Віктора", - пише "Обозреватель".

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Як повідомляє Puls Biznesu, у грудні минулого року інвестиційний фонд Warsaw Equity Group оголосив, що продав 100% акцій Baltchem SA Zakłady Chemiczne. Одним із покупців виявився Ян Бобрек, імовірно син Яна Едварда Бобрека, паливного бізнесмена із Щецина. Видання пояснює, що сьогодні син управляє компаніями Oktan Energy та Arcturus, заснованими його батьком. Та, додають журналісти, UPG цю інформацію спростували та заперечували будь-які інвестиції до Польщі.

Нагадаємо, UPG була значним дистриб'ютором білоруського пального в Україні, і ці зв'язки не викликають ентузіазму у представників польського паливного ринку.

Зазначимо, що білоруський бізнесмен Микола Воробей вважається головним нафтовим "гаманцем" Олександра Лукашенка, за що потрапив під санкції ЄС 17 грудня 2020 року.

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