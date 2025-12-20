У Кремлі гідно оцінили шокуючий рівень некомпетентності Стіва Віткоффа і зробили все можливе, щоб головним переговірником Трампа став саме він.

Великий нью-йоркський забудовник Стів Віткофф став головним міжнародним переговірником нинішнього президента США, незважаючи на свою повну некомпетентність у питаннях геополітики. І хоча всі знають, що ці двоє - близькі друзі, злету політичної кар'єри Віткоффа посприяв не стільки Дональд Трамп, скільки Володимир Путін. Про це пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що після повернення до Білого Дому Трамп призначив свого друга Стіва спецпосланцем на Близькому Сході, оскільки той мав досвід бізнесу в Саудівській Аравії. А питаннями російсько-української війни мав займатися Кіт Келлог. Однак у справу втрутився Кремль, і дуже швидко саме Віткофф став займатися контактами з Росією, тоді як Келлога відтіснили на другий план.

Як пише WSJ, з кінця Другої світової війни всі контакти між Вашингтоном і Москвою завжди були ретельно вивірені, ними керували розвідувальні служби, які досконально знали суперника. Задіяні в контактах досвідчені дипломати працювали за суворими протоколами. Але з приходом Трампа вся ця система завалилася.

Сьогодні у США немає посла в Москві, немає помічника держсекретаря з європейських і євразійських справ. Переговори з РФ веде бізнесмен Віткофф, який відхилив численні пропозиції ЦРУ про проведення брифінгу щодо Росії.

Держдепартамент США виділив невелику групу співробітників для допомоги Віткоффу, але вони насилу отримують навіть звіти про зарубіжні зустрічі Віткоффа. За неповний рік він шість разів відвідував Росію, тоді як в Україні не був жодного разу.

Цього тижня Трамп похвалився, що Віткофф "нічого не знав" про Росію, коли взявся за роботу, але досягає успіху, тому що "люди люблять Стіва".

Як Путін зробив Віткоффа головним переговірником Трампа

Джерела WSJ стверджують, що Путін вивчав психологічні портрети чиновників з оточення Трампа і швидко дійшов висновку, що Кіт Келлог не підходить Росії як американський парламентер через його явно проукраїнську позицію. А ось Віткофф виявився хорошою кандадатурою на роль представника США в переговорах із РФ.

Зробити Віткоффа посланцем США не становило труднощів для Путіна. Трамп не приховує скептицизму щодо державних інститутів і високо цінує особисту відданість такого давнього друга, як Віткофф.

Переговори про переведення Віткоффа на російсько-український трек Кремль вів через Саудівську Аравію, задіявши для цього одного з помічників Путіна Кирила Дмитрієва. Той мав хороші зв'язки і з саудитами, і з американцями.

У цьому росіяни мали успіх. Як пише WSJ, у певний момент сам принц Саудівської Аравії запропонував Віткоффу зайнятися війною в Україні. Самі ж росіяни пообіцяли відпустити американського вчителя Марка Фогеля, який сидить у російській в'язниці.

Десятиліттями американські чиновники перед поїздкою в Росію отримували збірку інструкцій, відому як "Московські правила", яка пояснювала, як уникнути компрометації та вербування російськими спецслужбами. Однак Віткофф відмовився від усіх інструкцій і навіть від штатного перекладача Держдепартаменту.

Під час їхньої першої зустрічі в Кремлі Путін три години викладав Віткоффу свою версію російської історії, починаючи з Київської Русі. За словами джерел, так Путін оцінював готовність Віткоффа приймати російську точку зору.

Те, що в нагороду за прослухану лекцію йому фручили Марка Фогеля, який просидів 4 роки в російській в'язниці, переконало Віткоффа в "поступливості" Росії. Дуже радів успіху зі звільненням американця і сам Трамп.

Відтоді Віткофф зустрічався з Путіним ще п'ять разів, після кожної зустрічі розповідаючи про те, як Росія прагне миру.

Віткофф і Росія: останні новини

Як писав УНІАН, спецпосланець президента США Стіва Віткоффа, який відвідав Москву на початку грудня для переговорів із Володимиром Путіним, скуштував червону ікру в одному з ресторанів і був настільки вражений, що йому вручили цілий ящик цього делікатесу як подарунок для Дональда Трампа.

Однак такий подарунок може порушувати американське законодавство: Конституція і закони США забороняють федеральним посадовим особам, включно з президентом, приймати подарунки від іноземних держав без згоди Конгресу, якщо їхня вартість перевищує мінімальний поріг (на 2023-2025 роки - 480 доларів). Обсяг скриньки не уточнюється, але якщо він перевищує приблизно 5 кг (за російськими цінами близько 480 доларів, у США - значно дорожче), Трамп і Уткофф зобов'язані або отримати дозвіл Конгресу, або викупити подарунок, інакше це може кваліфікуватися як хабар.

