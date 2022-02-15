За інформацією інсайдерів, коронація відбудеться протягом року після отримання титулів короля та королеви.

У Букінгемському палаці уже розробляють план вступу на престол принца Чарльза та Камілли Паркер-Боулз.

Підготовці дали кодову назву "Операція "Золота сфера"", пише elle.ua.

За інформацією інсайдерів, коронація відбудеться протягом року після отримання Чарльзом і Каміллою титулів короля та королеви.

Захід відрізнятиметься від традиційних церемоній: він буде більш спрощеним і дешевим, оскільки принц Чарльз виступає за скромну монархію. Передбачається, що саме служба задасть тон його правлінню.

"Така спрощена монархія демонструватиметься всюди. Не буду здивований, якщо на балконі Букінгемського палацу стоятимуть лише Чарльз із Каміллою та Кейт із Вільямом і дітьми", — стверджує інсайдер.

За інформацією ЗМІ, принц Гаррі та Меган Маркл скоріше за все не приєднаються до родини на коронації.

Як писав УНІАН, британська королева Єлизавета ІІ цього року відсвяткувала 70-ту річницю свого правління й офіційно назвала своїх спадкоємців.

Разом з тим, королівські експерти не покладають великих надій на принца Чарльза та Каміллу Паркер-Боулз та вважають, що доля монархії перебуває у руках Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Вас також можуть зацікавити новини: