Еміля Чечка використовували пропагандистські ресурси як джерело інформації про нібито звірства польських військових проти мігрантів, які прийшли з Білорусі.

У Білорусі виявили повішеним втікача польського військовослужбовця Еміля Чечка, дав білоруським пропагандистам інтерв'ю про нібито звірства проти мігрантів у Польщі.

Про це повідомили у Слідчому комітеті Білорусі.

"Сьогодні в правоохоронні органи надійшло повідомлення про виявлення повішеним Еміля Чечка за місцем проживання в Мінську. Слідчо-оперативна група негайно прибула на місце події. Зараз проводиться огляд, фіксується слідова картина, вилучаються об'єкти, що мають значення для слідства", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

"Слідчим комітетом розглядаються всі можливі версії події, в тому числі насильницький характер смерті", - зазначили в СК.

Польський військовий Еміль Чечко: що про що відомо

Еміль Чечко був польським військовослужбовцем, і в грудні 2021 року втік до Білорусі, де попросив про притулок.

Раніше стало відомо, що Чечко були проблеми з законом в Польщі. Він був визнаний судом першої інстанції винним у побитті і тортурах щодо своєї матері.

Крім того, за інформацією ЗМІ, польські військові припускають, що Чечко міг деякий час шпигувати на користь Мінська.

Після приїзду в Білорусь Чечко давав інтерв'ю пропагандистським медіа. Він заявляв, що польських військових змушують патрулювати кордон у стані алкогольного сп'яніння і вони влаштовують страти мігрантів.

Крім того, на окремій прес-конференції Чечко розповідав, що був свідком масових розстрілів на польсько-білоруському кордоні.

Еміль Чечко запевняв, що польські прикордонники вбили людину на його очах. Він розповів і про нібито проведення масових розстрілів мігрантів польськими прикордонниками, існування відповідних масових поховань.

Також він заявляв, що саме безчинства польської влади спонукали його покинути країну. Крім цього, він виступив зі звинуваченнями проти польської влади.

Себе він на прес-конференції також назвавши вбивцею і зізнався у вбивствах.

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