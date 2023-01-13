Німецькі військові мають приїхати до Польщі після вихідних.

Польська влада схвалила розміщення в країні військовослужбовців Бундесверу. Кількасот військових з Німеччини прибудуть до Польщі для експлуатації зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Як повідомляє Informacyjna Agencja Radiowa, відповідний документ уже підписав президент Польщі Анджей Дуда. Німецькі військові мають приїхати до країни після вихідних.

Відповідно до рішення Міноборони Польщі, військових Бундесверу розмістять у Люблінському воєводстві на кордоні з Україною. При цьому місце їх розташування погоджується з Оперативним командуванням ЗСУ за погодженням з керівництвом Міноборони.

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Розміщення комплексів Patriot у Польщі

Після падіння ракети у польському селі неподалік українського кордону в ході чергового масованого удару РФ по Україні 15 листопада 2022 року, Німеччина запропонувала передати Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти їй захистити свій повітряний простір.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак запропонував Німеччині передати обіцяні його країні батареї універсального засобу протиповітряної оборони Patriot Україні. Він додав, що передача комплексів допоможе захистити Україну від подальших жертв та знеструмлень внаслідок російських обстрілів. Проте німецька сторона відмовилася від такої пропозиції.

21 листопада 2022 року стало відомо, що Польща погодилася на пропозицію німецького уряду щодо передачі зенітних ракетних комплексів Patriot для захисту свого повітряного простору.

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