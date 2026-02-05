Попереду ще більший літакопад: в Росії масово допускають до польотів несправні авіалайнери

У 2023-2025 роках в РФ заборонили експлуатацію понад 480 повітряних суден до усунення виявлених порушень.

В Росії масово допускають до польотів несправні літаки. Про це з посиланням на голову російського Державіанадзора Володимира Ковальського повідомляє The Moscow Times.

За його словами, сьогодні фіксують не поодинокі випадки, а "‎тривожну тенденцію"‎.

Йдеться, зокрема, про невиконання вимог директив льотної придатності та допуск до польотів несправних літаків з незавершеним технічним обслуговуванням і не усунутими дефектами.

Відео дня

Фіксуються порушення технології робіт, включаючи ігнорування заборон на перестановку компонентів, недотримання умов середовища та невиконання передбачених складних операцій.

Росіяни кажуть про відсутність процедур контролю при усуненні повторюваних дефектів і несвоєчасне проведення структурних ремонтів.

Велике занепокоєння Державіанадзору викликає поширена практика фіктивного виконання робіт. Ковальський сказав:

"‎Особливо тривожно це виглядає на тлі певного зниження порогу допустимого порушення".

Він додав, що за 2023-2025 роки понад 480 повітряних суден було заборонено експлуатувати до усунення виявлених порушень.

Зростання кількості авіаінцидентів, яке минулого року досягло максимуму за шість років, змусило російську владу шукати екстрені рішення. Росія вже зверталася до низки країн з проханням надати літаки в оренду для внутрішніх перевезень.

Відомо, що у 2025 році відповідний запит був направлений на адресу ефіопської авіакомпанії Ethiopian Airlines. Втім, африканці відмовилися, пославшись на ризики порушення законодавства США.

Труднощі із безпекою накладаються на стрімке скорочення авіапарку через санкції. Восени минулого року глава Росавіації Дмитро Ядров повідомив, що за песимістичним прогнозом до 2030 року з експлуатації можуть бути виведені 109 літаків виробництва інших країн.

Загалом, за його оцінкою, цивільна авіація РФ у найближчі шість років ризикує втратити до третини флоту.

Крім літаків Boeing і Airbus, які поступово виходять з ладу і розбираються на запчастини, під списання підпадають близько 230 місцевих повітряних суден віком 40-60 років. Також планується вибуття близько 200 гелікоптерів.

Російське авіабудування - головне

На тлі санкцій і дефіциту техніки росіяни запустили програму прискореного "відродження" авіаційної промисловості. Втім, за даними The Moscow Times, де-факто за 2022-2025 роки російський авіапарк поповнили лише 13 нових бортів: 12 літаків Superjet і один Ту-214.

Єдиним порятунком для російського цивільного авіабудування є співпраця з іншими країнами. На цьому напрямку у росіян є певні успіхи. Раніше УНІАН повідомив, що Москва активно просуває спільне виробництво цивільних літаків Superjet та Іл-114 разом з Індією.

Повідомлялося також, що російська "‎Об'єднана авіабудівна корпорація"‎ (ОАК) та індійська компанія Flamingo Aerospace уклали попередню угоду про постачання шести літаків Іл-114-300. Машини хочуть постачати з 2028 року.

Вас також можуть зацікавити новини: