За словами високої представниці ЄС, Росія намагається виграти час.

Висока представниця ЄС Кая Каллас не вірить, що РФ зацікавлена у мирних перемовинах з Україною в Туреччині. Про це вона сказала в кулуарах Копенгагенського саміту демократії в данській столиці, передає DW.

"Вони продовжують бомбити Україну. Якби вони були зацікавлені в мирі, вони могли б припинити це негайно", - зазначила вона.

За її словами, минуло понад два місяці після того, як Україна погодилася на "беззастережне припинення вогню".

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"Росія явно грає в ігри, намагаючись виграти час, сподіваючись, що час на їхньому боці. Ми не бачимо жодних позитивних зусиль або хороших знаків з їхнього боку", - підкреслила глава європейської дипломатії.

Коментуючи можливу зустріч президентів України та Росії, Каллас наголосила, що це був би "гарний крок", якби вони справді сіли за стіл переговорів.

"Але я не думаю, що він, Путін, наважиться", - зауважила вона.

Переговори РФ та України у Стамбулі - що відомо

Як писав УНІАН, 11 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна негайно погодитися на переговори з Росією в Туреччині.

Зеленський одразу підтвердив готовність до переговорів із Росією "в будь-якому форматі", аби було досягнуто угоди про припинення вогню.

Пізніше стало відомо, що президент України не зустрічатиметься у Стамбулі ні з ким, крім особисто Путіна.

Водночас речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков підтвердив поїздку делегації РФ на переговори з Україною в Стамбулі. Проте він не розповів, чи наважиться на цю поїздку сам правитель РФ.

Зазначається, що склад російської делегації, яка відправиться на переговори, досі невідомий.

Своєю чергою Зеленський відреагував на заяву спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа щодо ключових тем на переговорах України з РФ. Відомо, що представник Трампа наголосив, що під час перемовин повинні розглядатися три питання - українських територій, Запорізької АЕС та доступ до важливих водних ресурсів.

"Мені здається, що це, передовсім, сигнали Росії. На мою думку, ідеологічно це дуже схоже на них щодо Запорізької станції, доступу до води тощо. Тобто мені здається так: піти на якийсь компроміс, але не піти не на жоден компроміс. Чому? Тому що, як я вже і підкреслював, Запорізька станція сьогодні - це дуже складний об'єкт. Працювати з нею зможе тільки українська сторона", - сказав президент.

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