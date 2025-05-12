У команді Мелоні стверджують, що її відсутність насправді допомогла зберегти європейську єдність.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні зазнає критики у себе на батьківщині через те, що не була особисто присутня на нещодавній зустрічі в Києві з лідерами Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі.

Як пише Euractiv, колишній прем'єр-міністр Джузеппе Конте звинуватив її в "спостереженні з боку" і "віддаленому дотриманні чужих рішень",

Ще один колишній прем'єр Маттео Ренці висловився ще різкіше. "За Мелоні Італія втрачена: ми більше не на передовій", - написав він на своїй сторінці в Х.

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При цьому адміністрація Мелоні спробувала захистити її рішення, наполягаючи, що це був "політичний" вибір.

"За словами джерел, близьких до прем'єр-міністра, Італія навмисно вирішила дистанціюватися від групи, яка більш відкрита для розгортання військ в Україні, крім миротворчих місій", - пише видання.

У команді Мелоні підкреслили, що позиція Риму полягає в тому, щоб домагатися більш серйозних гарантій безпеки для України, потенційно із застосуванням статті 5 НАТО, без обов'язкового прийняття України в Альянс.

"Помічники Мелоні стверджують, що її відсутність насправді допомогла зберегти європейську єдність, оскільки її присутність за столом могла б спровокувати публічний розкол, якби постало питання про розгортання військ", - ідеться в статті.

Зустріч союзників України в Києві

У суботу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єри Великої Британії Кір Стармер і Польщі Дональд Туск прибули до Києва з демонстрацією підтримки Зеленському. Вони фактично поставили Путіну ультиматум: або припинення атак, або з понеділка почнеться новий санкційний тиск.

За словами одного з європейських чиновників, знайомого із ситуацією, Трамп приватно погодився з позицією союзників, включно з можливістю додаткових санкцій, якщо цього вимагатимуть обставини.

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