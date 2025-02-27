Зустріч скасовано на тлі посилення політичної напруженості між Європою і Сполученими Штатами.

Запланована зустріч між очільницею зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Кайєю Каллас і держсекретарем Марко Рубіо, яка мала відбутися в середу у Вашингтоні, була раптово скасована.

Як пише Associated Press, представники обох сторін заявили, що зустріч не відбулася через "проблеми з розкладом", що виникли на тлі посилення політичної напруги між Європою і Сполученими Штатами.

"Однак європейські чиновники заявили, що їх застали зненацька, зокрема, Каллас анонсувала свої заплановані переговори з Рубіо всього за два дні до цього", - пише видання.

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Сама Каллас заявила в понеділок, що проведе переговори з Рубіо "з питань, що становлять інтерес для нас обох", а для ЄС це здебільшого війна Росії з Україною і трансатлантичні відносини.

"Очевидно, що заяви, які надходять зі Сполучених Штатів, викликають у нас занепокоєння", - сказала вона журналістам, водночас підкресливши, що сподівається, що відносини ЄС і США продовжать функціонувати.

В офісі Каллас не відповіли на запитання про те, чому зустріч було скасовано в такі короткі терміни.

Водночас високопоставлений чиновник США сказав, що запланована зустріч, яка не була відображена в публічному графіку Рубіо, була скасована через "неминучий конфлікт у розкладі".

Дипломатія США та ЄС

Європейські лідери намагаються вдосконалити "мистецтво переконання", щоб схилити президента США Дональда Трампа на свій бік. При цьому політики намагаються знайти баланс між тим, щоб підлестити Трампу, і тим, щоб вибрати відповідний момент для відстоювання своєї позиції.

У понеділок переговори з президентом США Дональдом Трампом провів президент Франції Емманует Макрон, а сьогодні зустріч із Трампом запланована у прем'єра Британії Кіра Стармера.

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