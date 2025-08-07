Передбачається, що спочатку відбудеться зустріч Трампа з Путіним, яка переросте у тристоронній формат.

Президент США Дональд Трамп наказав своїй команді пришвидшити організацію зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним та лідером України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в Білому домі.

Трамп віддав відповідні вказівки радникам і помічникам після повернення свого спецпредставника Стіва Віткоффа з Москви, де той провів переговори з кремлівським диктатором.

За даними джерел, Трамп проінформував кількох європейських лідерів про намір уже найближчими днями зустрітися з Путіним, а потім провести тристоронню зустріч за участю Зеленського.

"Помічники Трампа негайно почали планувати ці зустрічі. Хоча президентська поїздка та важлива зустріч із двома світовими лідерами зазвичай потребують часу для планування, ці чиновники зазначили, що Трамп закликає свою команду діяти швидко", - пише видання.

Місце проведення ще не визначено, але обговорюється кілька варіантів. Переговори можуть відбутися вже наступного тижня або протягом наступних двох тижнів.

Зустріч Трампа, Зеленського і Путіна - головні новини

За даними NYT, Трамп планує провести особисту зустріч із Путіним уже наступного тижня, а потім ініціювати тристоронні переговори за участю президента України Володимира Зеленського.

Водночас Fox News пише, що Путін нібито першим повідомив спецпредставнику США Стіву Віткоффу, що хоче в якийсь момент зустрітися з Трампом.

Сам Трамп заявив про "дуже хороший шанс", що відбудеться зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та очільником Кремля Путіним.

Як заявив держсекретар Рубіо, Трамп зможе провести зустріч із Зеленським та Путіним за умови що позиції Києва, Москви та європейських партнерів вдасться зблизити.

