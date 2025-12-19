Водночас президент Польщі висловився і щодо історичних питань.

Візит президента України Володимира Зеленського до Варшави - це погана новина для Росії. Про це під час спілкування з медіа сказав президент Польщі Кароль Навроцький.

"Візит президента Зеленського до Варшави є доброю інформацією для Польщі, для Варшави, для Києва, для всього нашого регіону, а поганою інформацією для Москви і всієї Російської Федерації. Бо це є доказом того, що у стратегічних питаннях нашої стратегічної співпраці, в питаннях безпеки Польща, Україна, країни регіону, демократичні держави - разом", - наголосив він.

Говорячи про дії Росії, Навроцький зауважив, що постійно відбуваються гібридні дії, зокрема порушення повітряного простору, атаки на польську інфраструктуру за допомогою російських агентів.

"Ми відчуваємо це в Польщі і по всій Європі", - підкреслив президент Польщі.

Так, додав він, Польща підтримує санкції проти Росії, передачу заморожених російських активів, а також дипломатичний тиск на Росію.

Крім того, Навроцький висловив думку, що президент США Дональд Трамп - "єдиний голова у світі, який готовий змусити Володимира Путіна підписати мирну угоду".

Серед іншого, президент Польщі висловився і щодо історичних питань.

"Під час нашої зустрічі присутні були голови Інститутів національної пам'яті Польщі і України... Ці питання треба вирішити. 26 заявок, запитів Інституту національної пам'яті, які були передані українській стороні, повинні бути розглянуті, згідно з нашим партнерством і з нашими відносинами", - розповів Навроцький.

Польща обговорює передачу МіГ-29 Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Польща продовжує переговори з українською стороною про передачу літаків МіГ-29, що стало б "частиною союзницької політики підтримки України та забезпечення безпеки східного флангу НАТО".

Передача літаків пов'язана з досягненням ними граничних експлуатаційних ресурсів, а також відсутністю перспектив їх подальшої модернізації у збройних силах Польщі. Водночас остаточне рішення ще не ухвалене.

