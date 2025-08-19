Держсекретар підтвердив, що Путін готовий на зустріч із Зеленським.

У розмові з Дональдом Трампом російський диктатор справді підтвердив готовність зустрітися з президентом України для обговорення умов мирного договору. Про це в коментарі Fox News заявив державний секретар США Марко Рубіо.

За його словами, США вже працюють над тим, щоб спробувати організувати зустріч Зеленського і Путіна "десь". А вже після неї, "якщо все пройде добре", наступна зустріч може відбутися вже на трьох - Зеленський, Путін і Трамп. За словами Рубіо, Білий дім сподівається укласти угоду вже на цій потрійній зустрічі.

"Ми ще не там, але саме цього ми прагнемо, і це одне з обговорюваних сьогодні питань - як досягти цієї точки", - наголосив глава Держдепу.

Рубіо зазначив, що він особисто був присутній у кабінеті Трампа під час його розмови з Путіним і чув, як глава Кремля погодився на двосторонню зустріч із Зеленським.

"Сам факт того, що Путін каже "Звичайно, я зустрінуся із Зеленським" - це вже серйозно. Я не кажу, що вони підуть звідти найкращими друзями. Я не кажу, що вони підуть звідти з мирною угодою. Але, думаю, той факт, що вони зараз спілкуються один з одним, важливий", - заявив держсекретар.

Як писав УНІАН, під час переговорів у Білому домі з Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами Трамп зателефонував Путіну. Той начебто дав згоду на зустріч із президентом України. За словами Зеленського, питання територій він готовий обговорювати тільки з Путіним.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц висловив припущення, що зустріч лідерів України та Росії може відбутися вже до кінця серпня. Місце зустрічі поки що не визначено. Водночас Мерц не впевнений, що Путіну вистачить сміливості приїхати на зустріч із Путіним.

