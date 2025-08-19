Президент США повідомив, що розпочалася підготовка до зустрічі Зеленського та Путіна.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про деталі він розповів в соцмережі Х.

Спершу Трамп повідомив, що мав "дуже гарну зустріч" з президентом України Володимиром Зеленським, а також президентом Франції Еммануелем Макроном, президентом Фінляндії Олександром Стуббом, прем’єр-міністром Італії Джорджиною Мелоні, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйен та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп поділився, що на зустрічі вони обговорювали гарантії безпеки для України, які будуть надавати європейські країни, а США відповідатимуть за координацію.

Відео дня

"Всі щасливі від можливості укладання мирної угоди між Україною та Росією", - зазначив голова Білого дому.

Він підтвердив, що одразу після розмови з європейськими політиками зателефонував кремлівському диктатору Володимиру Путіну.

"Я зателефонував Путіну і почав підготовку до зустрічі між Путіним і Зеленським у місці, яке ще належить визначити. Після цієї зустрічі відбудеться тристороння зустріч за участю двох президентів і мене", - написав президент США.

На думку Трампа, це буде дуже хороший перший крок до припинення повномасштабної війни, яка триває вже майже чотири роки.

Президент США додав, що віце-президент США Джей Ді Венс, державний секретар США Марко Рубіо, а також його спецпосланець Стів Віткофф координують дії з Україною та Росією.

Заяви європейських лідерів

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр Італії Джорджа Мелоні розповіла перед зустріччю в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським й іншими євпропейськими лідерами, що в першу чергу розмова буде йти про гарантії безпеки для України. Мелоні зазначила, що основною умовою буде те, що надад Росії не має повторитися.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для початку "серйозних переговорів" потрібне перемир'я в Україні. Він зазначив, що дивно вести переговори на високому рівні в той час, коли тривають бої. Мерц заявив, що зараз час тиснути на Путіна. У відповідь, Трамп висловився, що спочатку потрібно дати поговорити президенту РФ Володимиру Путіну та українському лідеру Володимиру Зеленському та подивитися, що з цього вийде.

Вас також можуть зацікавити новини: