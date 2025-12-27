Трамп заявив про 'хороші шанси' досягти перемир'я під час візиту Зеленського, - NYPost

Трамп відомий тим, що використовує розкішну резиденцію в Мар-а-Лаго, щоб вплинути на своїх гостей.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він оптимістично налаштований на укладення мирної угоди під час візиту президента України Володимира Зеленського в його резиденцію Мар-а-Лаго в неділю.

"Що ж, я думаю, у нас є хороші шанси... Я думаю, вони хочуть зробити це зараз, і я думаю, що Росія теж хоче це зробити. Але щоразу, коли одна сторона хоче цього, інша - ні", - сказав Трамп газеті The New York Post у телефонному коментарі.

Він також знову заявив, що врегулював вісім воєн, але визнав, що війна Росії та України - найскладніша з усіх. "Але я думаю, ми впораємося", - підкреслив Трамп.

Як нагадує видання, Зеленський привезе із собою нову мирну пропозицію з 20 пунктів - варіант плану з 28 пунктів, розробленого в листопаді переговірниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

При цьому, зазначає NYPost, місце проведення майбутньої зустрічі Трампа із Зеленським - у маєтку президента в Палм-Біч - може відрізнятися від попередніх візитів Зеленського в Білий дім.

"Трамп відомий тим, що люб'язно приймає світових лідерів і використовує це розкішне місце як фон для спроб вплинути на своїх гостей", - пише видання.

Трамп часто згадує візит голови КНР Сі Цзіньпіна 2017 року, коли він пригостив його вишуканим десертом, перш ніж повідомити про завдані авіаудари по Сирії, продемонструвавши тим самим військову міць.

"У нас був найкрасивіший шматок шоколадного торта, який ви коли-небудь бачили, і президент Сі насолоджувався ним", - згадував Трамп незабаром після цього. "Він їв свій торт. І він мовчав".

Зустріч Зеленського і Трампа у США - останні новини

Зеленський привезе із собою новий план миру, який складається з 20 пунктів. Він включає пропозицію про створення демілітаризованої зони. Також очікується, що зустріч буде присвячена гарантіям безпеки з боку США.

Однак в інтерв'ю Politico Трамп виявив байдужість до останньої ініціативи Зеленського і не поспішає схвалювати пропозицію українського президента.

"У нього нічого немає, поки я не схвалю це. Тож подивимося, що він має", - заявив Трамп.

