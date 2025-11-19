Український лідер може приїхати до Вашингтона для обговорення нового плану США, якщо захоче.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф планував відвідати Анкару 19 листопада і провести тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Про це повідомив виданню Axios офіційний представник США.

Американський чиновник заявив, що зустріч було відкладено, коли стало зрозуміло, що Зеленський відмовляється від домовленостей, досягнутих із радником президента України з нацбезпеки Рустемом Умеровим, і не зацікавлений в обговоренні плану Трампа.

Зазначається, що замість цього Зеленський їхав до Анкари з іншим планом, розробленим спільно з європейськими партнерами, який "Росія ніколи не прийме", сказав американський чиновник.

Відео дня

Український чиновник повідомив, що зустріч було відкладено, оскільки Зеленський попросив обговорити план у ширшому форматі, включно з європейськими країнами.

Зі свого боку інший американський чиновник заявив, що ще однією причиною перенесення зустрічі став внутрішньополітичний скандал в Україні, пов'язаний із розслідуванням корупції в компанії "Енергоатом".

За словами чиновника, Трамп уповноважив Віткоффа спробувати досягти угоди із Зеленським у Туреччині і підтримав рішення скасувати зустріч із президентом України.

"Тепер ми будемо чекати. М'яч на боці Зеленського", - заявив американський чиновник.

Він також заявив, що український лідер може приїхати до Вашингтона для обговорення нового плану США, якщо захоче.

Новий "мирний план" адміністрації Трампа

За даними ЗМІ, план передбачає здачу Росії всієї Донецької області, визнання Криму і Донбасу російськими і заморожування лінії фронту в Запорізькій і Херсонській областях.

Роботу над новим планом закінчення війни Стів Віткофф. Російську сторону представляв спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв, який уже заявив, що "позиція Росії вперше по-справжньому почута".

Зеленський заявив, що тільки Трамп і США мають достатню силу, щоб війна в Україні закінчилася.

"Для нас важливо, що Туреччина готова надати необхідний майданчик. Ми готові працювати і в будь-яких інших змістовних форматах, які можуть дати результат", - зазначив він.

Вас також можуть зацікавити новини: