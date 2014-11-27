У Міноборони назвали основні переваги служби за контрактом

— Аналіз ситуації, що відбувається на Сході України, вимагає створення оптимальних за чисельністю, мобільних, добре озброєних, всебічнозабезпечених і навчених військ та сил, що висуває у свою чергу більш жорсткі вимоги до якісних характеристик особового складу, рівня його професіоналізації та змін у підходах до побудови системи укомплектування Збройних Сил. В першу чергу — це професіональна контрактна армія на всіх рівнях, від солдата до генерала, — на цьому сьогодні, 27 листопада, акцентував увагу представників ЗМІ заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Ігор Миколаєнко.

— За результатами соцопитування «В чому сила армії?» серед військовослужбовців та пересічних громадян України, називалися варіанти: оснащення, фінансово-матеріальна база, підтримка держави, соціальні гарантії, єдність з народом, професіоналізм. Це все дуже важливі критерії. Проте, це будуть порожні слова, якщо Збройні Сили не будуть укомплектовані якісним особовим складом. Інакше говорячи, сила і могутність Збройних Сил криється у фахівцях, якісно та професіонально підготовленому особовому складі, — зазначив офіцер.

Полковник Ігор Миколаєнко підкреслив, що на сьогоднішній день основне завдання кадрових органів ЗС України — це комплектування мотивованим, добре підготовленим особовим складом бойових підрозділів, і в першу чергу тих підрозділів, які виконують завдання у зоні проведення АТО.

— Аналіз ситуації, що відбувається на Сході України, вимагає створення оптимальних за чисельністю, мобільних, добре озброєних, всебічнозабезпечених і навчених військ та сил, що висуває у свою чергу більш жорсткі вимоги до якісних характеристик особового складу, рівня його професіоналізації та змін у підходах до побудови системи укомплектування Збройних Сил. В першу чергу — це професіональна контрактна армія на всіх рівнях, від солдата до генерала. Перевагами служби за контрактом є професіоналізм, стабільність, гарантований державою соціальний пакет і впевненість у своєму майбутньому, — наголосив заступник начальника Головного управління персоналу Генштабу.

Офіцер розповів, що за ініціативою Міністерства оборони та Генерального штабу, в червні 2014 року внесено зміни до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» щодо можливості прийняття на особливий період на військову службу за контрактом осіб, та укладання, так званого, короткострокового контракту, який діє з моменту підписання до прийняття рішення Президентом про демобілізацію.

Зазначеними змінами до Закону передбачено прийняття на військову службу за контрактом військовослужбовців за призовом під час мобілізації. Тобто тих, які під час особливого періоду були призвані, відмобілізовані.

— Змінилися умови прийняття на військову службу за контрактом. Тепер це можуть бути особи, які мають базову середню освіту. Це значно розширило коло громадян від 18 до 40 років, які можуть прийматися на військову службу за контрактом. Є й інші суттєві зміни. Наприклад, ще у минулому році процес прийому тривав значний час. Тепер цей процес може тривати паралельно. Тобто особа підписує контракт, і вже проходить службу, а спецперевірка ще триває, — розповів полковник Ігор Миколаєнко.

Він повідомив, що з громадянами, які укладають перший контракт встановлюються наступні строки у календарному обчисленні: довгостроковий — від 3 до 5 років, а короткостроковий діє до оголошення демобілізації, але триває не менше одного місяця. Якщо військовослужбовець побажав після його закінчення служити далі, він підписує довгостроковий контракт, який вже буде рахуватися «другим контрактом», що дає свої позитивні моменти.

— Одним з головних чинників мотивації контрактників — грошове забезпечення. У тих, військових, хто заключив короткостроковий контракт, воно не відрізняється від тих, хто підписав довгостроковий. Особи рядового, сержантського складу отримують від 2,5 до 6 тисяч гривень, в залежності від посади, військового звання, вислуги років. Але, якщо цей військовослужбовець бере участь у складі сил АТО, його грошове забезпечення збільшується вдвічі, — повідомив заступник начальника Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України полковник Ігор Миколаєнко.