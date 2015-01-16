Міноборони спростовує домовленість з терористами про доступ українських журналістів на окуповану територію
Дані про домовленість Міністерства оборони України з представниками так званої «ДНР» щодо роботи українських цивільних журналістів на підконтрольній терористам території Донецької області не відповідають дійсності.
Про це повідомляє управління преси та інформації Міністерства оборони України.
"Поширене засобами масової інформації повідомлення з посиланням на Василя Будика, колишнього радника заступника Міністра оборони України — керівника апарату, про начебто домовленість Міністерства оборони України з представниками так званої «ДНР» щодо роботи українських цивільних журналістів на підконтрольній терористам території Донецької області, не відповідає дійсності", - сказано в повідомленні.
Читайте такожУ зоні АТО потрібно запровадити військову поліцію - радник міністра оборони У міністерстві наголосили, що відповідним наказом Міністерства оборони України Василь Володимирович Будик звільнений від виконання обов’язків радника заступника Міністра оборони України — керівника апарату (на громадських засадах), тому не може коментувати питання, що стосуються оборонного відомства.