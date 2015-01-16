Міноборони спростовує домовленість з терористами про доступ українських журналістів на окуповану територію

Про це повідомляє управління преси та інформації Міністерства оборони України.

"Поширене засобами масової інформації повідомлення з посиланням на Василя Будика, колишнього радника заступника Міністра оборони України — керівника апарату, про начебто домовленість Міністерства оборони України з представниками так званої «ДНР» щодо роботи українських цивільних журналістів на підконтрольній терористам території Донецької області, не відповідає дійсності", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ зоні АТО потрібно запровадити військову поліцію - радник міністра оборони У міністерстві наголосили, що відповідним наказом Міністерства оборони України Василь Володимирович Будик звільнений від виконання обов’язків радника заступника Міністра оборони України — керівника апарату (на громадських засадах), тому не може коментувати питання, що стосуються оборонного відомства.