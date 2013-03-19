Міністр оборони Лебедєв зустрівся з послом Азербайджану

Сторони обговорили питання співробітництва у військовій і військово-технічній сферах, окреслили нові шляхи і напрями партнерства. Наголошувалось, що Президенти обох країн надають великого значення розвитку двосторонніх відносин між Україною та Азербайджанською Республікою.

– Ми високо цінуємо дружні взаємовідносини в оборонній сфері між нашими країнами і готові й надалі їх розвивати, – зазначив Міністр оборони України Павло Лебедєв.

Глава вітчизняного оборонного відомства поінформував посла Азербайджану щодо можливості підготовки у вищих військових навчальних закладах України іноземних військовослужбовців.

– Маючи великий потенціал у сфері військової освіти, ми готові розпочати підготовку офіцерів і сержантів Збройних сил Азербайджанської Республіки у вищих військових навчальних закладах України, – зазначив Павло Лебедєв.

Надзвичайний і Повноважний посол Азербайджанської Республіки в Україні Ейнулла Ядулла оглу Мадатлі підкреслив важливість взаємних зустрічей для зміцнення двосторонніх відносин і констатував прогрес у сфері співробітництва.

– Ми задоволені тим, як відбувається наша співпраця з Міністерством оборони України. Всі питання вирішуються швидко і за максимального сприяння української сторони, – наголосив він.