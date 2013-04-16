Міноборони взяло під контроль ситуацію з відключенням електрики та води у будинку в Керчі

Міністерство оборони України стурбоване ситуацією щодо відключення електрики та води у даному будинку, оскільки це призвело до зростання соціальної напруги серед військовослужбовців, яким розподілені зазначені квартири.

Для нагального з’ясування існуючих проблем 15 квітня 2013 року до м. Керчі Міністерством оборони України направлено робочу групу, яка з’ясовує обставини справи на місці. Дана робоча група буде працювати по АР Крим протягом тижня, але при необхідності продовжить свою роботу із залученням фахівців Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони України.

Департамент преси та інформації Міністерства оборони України повідомляє про наступне: у грудні 2010 року на підставі протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Міністерства оборони України від 01.12.2010 між Міністерством оборони України в особі заступника Міністра оборони України Кушніра І.М. (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Крим-Донбасс» (представник продавця), який діяв на підставі довіреності ТОВ «Корчев-монтаж» (забудовник) укладено договір від 21.12.2010, який зареєстровано в реєстрі за №5526, з купівлі і продажу 61 квартири по вул. Павлика Морозова, 18 в м. Керч, Автономної Республіки Крим, загальною площею 4088,20 кв. метрів, на загальну суму 20 277,472 тис. грн.

За вищевказаним договором Міністерство оборони України виконало свої зобов’язання в повному обсязі.

У грудні 2010 року продавцем оформлено на Міністерство оборони України право власності на 61 квартиру по вул. Павлика Морозова, 18 в м. Керч. Зазначені квартири Актом прийому-передачі квартир 30.12.2011 №11-Кр/34 Кримським управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України передані Феодосійській квартирно-експлуатаційній частині району.

На момент передачі квартир водопостачання та водовідведення функціонувало в повному обсязі, електропостачання – за тимчасовою схемою у зв’язку з необхідністю коригування проекту електропостачання за новими технічними умовами.

За інформацією Феодосійської квартирно-експлуатаційної частини району станом на 1 квітня 2013 року видано 57 ордерів для заселення військовослужбовців в зазначені квартири.

За наявною інформацією Забудовник цього будинку (ТОВ «Корчев-монтаж») на теперішній час не розрахувався з ПАТ ДТЕК «Крименерго» за виконані електромонтажні роботи, тому електропостачання у зазначеному житловому будинку було відключене.

Мережі водопостачання та водовідведення до житлового будинку підключені. На теперішній час експлуатуюча організація «Керч-15» надала на узгодження та підпис відповідні договори для надання послуг до Керчводоканалу.

З моменту прийняття квартир Феодосійською квартирно-експлуатаційною частиною району жодних звернень від військовослужбовців, яким розподілено квартири, не надходило, тому у Міністерства оборони України не було підстав звертатися до забудовника та продавця стосовно не виконання зобов’язань із забезпечення зазначеного будинку електропостачанням та водопостачанням.

Враховуючи викладене, Міністерство оборони України звернулося до забудовника ТОВ «Корчев-монтаж» з вимогою виконати свої зобов’язання та забезпечити будинок електропостачанням і водопостачанням. У разі невиконання зобов’язань перед Міністерством оборони України, останнє буде вимушене звернутися до суду.