У Херсоні військовослужбовці та сім’ї ветеранів отримали житло

В урочистому заході, присвяченому цій події, взяли участь заступник Міністра оборони України Артуро Бабенко, представники місцевих органів влади та родини військовослужбовців Херсонського гарнізону.

Артуро Бабенко привітав з новосіллям 72 родини військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил та запевнив, що у Міністерстві оборони України докладають максимум зусиль, щоб забезпечити соціальні потреби людей у погонах.

Вручивши оглядові ордери, заступник Міністра оборони перерізав символічну стрічку та оглянув нові помешкання військовослужбовців, поспілкувався з членами родин військовослужбовців, які, у свою чергу, пригостили його святковим частуванням.

Після завершення огляду Артуро Бабенко розповів, що будівництво цієї житлової споруди було розпочато 2007 року та здійснювалося відповідно до угоди, укладеної між Міністерством оборони України та приватним підприємством «Євроклас». А щодо вартості будівельних робіт, то за цей час з державного бюджету цілеспрямовано було виділено понад 21 мільйон гривень.

– Наступним об’єктом, зданим в експлуатацію, буде будинок у Житомирі на 80 квартир, – зазначив Артуро Бабенко. – Запланований термін введення – 2-3 тижні. Зараз там завершують реконструкцію котельної, потужність якої буде збільшено.

Розповідаючи про подальші перспективи будівництва житла для військовослужбовців на півдні України, Артуро Бабенко зазначив, що за рахунок реконструкції житлово-казарменого фонду найближчим часом також планується введення в експлуатацію 24-х квартирного будинку в Білгород-Дністровському, 22-х квартирного будинку в Миколаєві та 14-ти квартирної споруди в Котовську.

– Вже виділено близько 3,5 млн гривень на будівництво 142-х квартирного будинку по вулиці Щорса в Одесі, а також розроблена проектно-кошторисна документація та підготовлена ділянка під забудову 152-х та 396-ти квартирних будинків у місті-герої, – повідомив Андрій Мироненко.