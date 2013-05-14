Перший заступник начальника Генштабу ЗС України взяв участь у засіданнях НАТО

Під час засідання у форматі МССБ було узгоджено порядок спільних дій країн-контрибуторів операції, спрямованих на успішне проведення передачі повної відповідальності за підтримання безпеки в Афганістані національним силам безпеки (АНСБ) до кінця 2014 року.

У рамках обговорення стану планування нової Місії Альянсу в цій країні були розглянуті необхідні умови її нормативно-правового врегулювання, а також оперативні аспекти надання тренувально-дорадчої допомоги АНСБ на середньострокову перспективу.

Під час розгляду поточного стану проведення операції Багатонаціональними силами КФОР було підкреслено позитивну динаміку у переговорах між Белградом та Приштиною, спрямованих на нормалізацію двосторонніх відносин. Водночас, беручи до уваги надзвичайну складність процесу політичного врегулювання проблеми косовських сербів, присутність сил КФОР залишається головним фактором для забезпечення стабільності та безпеки на Балканах.

Під час засідання Військового комітету Україна-НАТО на рівні начальників генеральних штабів адмірал Ігор Кабаненко презентував ключові підходи щодо здійснення військової реформи у Збройних Силах України.

Основну увагу перший заступник начальника Генерального штабу ЗС України приділив висвітленню заходів щодо впровадження кращих військових стандартів у діяльність Збройних Сил України, трансформації основних показників їх військових спроможностей, удосконалення організаційної структури та функціонального розподілу, професіоналізації українського війська та переходу на контрактну службу, реформування системи підготовки військ, модернізації озброєння та військової техніки, удосконалення системи матеріально-технічного забезпечення та вивільнення Збройних Сил України від невластивих функцій і надлишкового майна, а також ресурсних показників проведення військової реформи.

Начальники генеральних штабів країн Альянсу підтримали підходи української сторони щодо здійснення реформ у Збройних Силах України та впровадження кращих військових стандартів, а також наголосили на важливості продовження конструктивного та прагматичного співробітництва з НАТО у військовій сфері.

Під час перебування у Брюсселі адмірал Ігор Кабаненко провів двосторонні робочі зустрічі з начальниками генеральних штабів ЗС Італії, Литви, Польщі, Чехії та ФРН, а також обговорив практичні питання військової співпраці з Головою Військового комітету Європейського Союзу генералом Повітряних сил Франції Патріком де Роз’є та Головою Військового комітету НАТО генералом ЗС Данії Кнудом Бартелсом.