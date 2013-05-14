Фільм військового журналіста Аліни Деак отримав диплом фестивалю «Перемогли разом»

Головною нагородою військових журналістів, які брали у ньому участь, став диплом 3-го ступеня, який отримав фільм капітана 3 рангу Аліни Деак «Підводному флоту бути». Фільм, створений на телерадіокомпанії Міністерства оборони України «Бриз», був представлений у номінації «Розкинулось море широко».

Фестиваль, який щороку проходить на базі Севастопольської регіональної державної телерадіокомпанії і присвячений Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні та річниці визволення Севастополя від фашистських загарбників, несе благородну та надзвичайно важливу місію – військово-патріотичне виховання молодого покоління, дає можливість долучитися до подвигу наших дідів і прадідів через фільми, теле- і радіопрограми.

Загалом у телерадіофестивалі, співзасновником якого постійно виступає Міністерство оборони України, було представлено більше 100 телевізійних та майже 50 радіопрограм з України, Росії, Вірменії, Грузії, Литви, Китаю, Молдови, Білорусі та Казахстану.

Творчі роботи були розподілені за сімома номінаціями: «Літопис великого подвигу», «Цих днів не змовкне слава», «Загальні перемоги нащадків Великої Перемоги», «Батьківщина. Честь. Обов’язок», «У війни не жіноче обличчя», «Естафета пам’яті» та «Розкинулось море широко».