У Чернігові постійно триває прийом відвідувачів в приймальні МО України

За словами керівника Регіональної громадської приймальні Міністра оборони України у Чернігові – помічника військового комісара Чернігівського обласного військкомату з правової роботи майора Анатолія Лотоцького, переважна більшість людей, які звертаються зі своїми проблемами, вже встигли відчути на собі реальні переваги в роботі цієї структури. Тут громадяни отримують безкоштовну професійну юридичну консультацію, практичну допомогу в оформленні документів правового характеру, чітку відповідь по суті питання. Тож більшість проблемних питань можна вирішувати на місці, не витрачаючи час та гроші на поїздку до столиці.

– Питання, які виходять за межі нашої компетенції, ми направляємо до Києва. По кожному зверненню заявники у чітко встановлені терміни отримують відповіді із конкретними шляхами розв’язання тієї чи іншої проблеми, – наголосив майор Лотоцький. – Основна категорія громадян, які звертаються до нас, – це особи пенсійного віку, які у своїй більшості порушують питання перерахунку пенсій, поліпшення житлових умов, виплати одноразової грошової допомоги внаслідок захворювань, отриманих під час проходження військової служби, та інвалідності, встановлення статусу учасника бойових дій, отримання пільг, встановлених чинним законодавством України для даної категорії громадян, – зазначив офіцер.

Чималу частину звернень подають особи, які працюють або проходять державну службу у різноманітних військових формуваннях на території Чернігівської області. Дану категорію громадян в основному турбують питання про право на отримання тих чи інших відпусток, зарахування до стажу державної служби певного періоду роботи, наявність права на отримання пенсійного забезпечення як державного службовця. Левова частка громадян, які прибувають на прийом до Регіональної громадської приймальні Міністерства оборони України у м. Чернігові – мешканці обласного центру та населених пунктів, де дислокуються військові частини та установи Збройних Сил України.

Близько десятої частини звернень приймаються за допомогою телефону “гарячої лінії”, через електронну та звичайну пошту.